29-09-2021 Los empleados de P&G en España apadrinan miles de olivos en Teruel para ayudar a frenar el abandono del medio rural.



Procter & Gamble (P&G) se ha unido a la iniciativa 'Apadrina Un Olivo' con la que se pretende frenar el abandono de las zonas rurales a la vez que se genera un impacto climático positivo. Involucrando a sus empleados en este proyecto, recuperará 3.476 olivos centenarios abandonados en Oliete, Teruel, la cantidad suficiente para retener en su biomasa 1.600 toneladas de CO2.



LA SOLIDARIA ACCIÓN DE P&G



Con esta iniciativa no solo se recobrará la capacidad natural de estos olivos centenarios para actuar como sumideros de carbono, sino también se ayudará a sustentar el ecosistema y la biodiversidad local. Además, P&G quiere amplificar el impacto de este proyecto, por eso cuenta con la colaboración de sus empleados en España y cada olivo estará vinculado a un trabajador de la compañía.



De esta manera se pretende potenciar las visitas al pueblo y su plantilla podrá conocer de primera mano el impacto medioambiental generado por 'Apadrina Un Olivo', además de las implicaciones que esta iniciativa demuestra en esta comarca que sufre despoblación creciente desde hace años.



'APADRINA UN OLIVO'



La recuperación de este olivar abandonado en Oliete, impulsará un modelo de desarrollo rural sostenible con inclusión social que va a permitir la generación de un impacto positivo en Oliete, con apenas 363 habitantes y 100.000 olivos abandonados y un impulso socioeconómico para la zona, contribuyendo a la creación de empleo y al fomento del turismo local en la región.



Vanessa Prats, vicepresidenta ejecutiva y directora general de P&G en España y Portugal, ha señalado que: "el impacto en las comunidades y la sostenibilidad medioambiental son dos pilares básicos de P&G en todo el mundo, y sabemos que en este camino no estamos solos. Para recorrerlo, continuaremos alcanzando alianzas transformadoras con organizaciones como Apadrina Un Olivo que nos permitan revertir en beneficio de la sociedad y el planeta".



Además, José Alfredo Martín, cofundador de la iniciativa, asegura que además de las implicaciones en el impacto medioambiental: "Estamos demostrando que sí es posible un futuro para el medio rural y que hay soluciones para frenar el abandono de las zonas rurales".



RECUPERAR EN LUGAR DE PLANTAR



P&G también resalta el carácter diferencial de la iniciativa, ya que contribuye a mitigar las emisiones de la compañía en España y Portugal de una forma innovadora: recuperando olivos centenarios como alternativa a plantar nuevos ejemplares. ¿Por qué? Debemos saber que un árbol recién plantado necesita una media de 10 a 15 años para captar CO2 de forma significativa, mientras que recuperando árboles el efecto es inmediato, además del fomento la biodiversidad que supone. Y es que los expertos en este proyecto también aseguran que por cada olivo recuperado tiene también un impacto atmosférico inmediato y aporta el oxígeno necesario para 4 personas en un día.



Esta colaboración por parte de P&G es uno de los 21 proyectos que llevará a cabo en nuestro país en el marco de 'Lead with love', su programa de acción global a través del cual llevará a cabo 2.021 proyectos durante 2021 en todo el mundo, enfocados a sus pilares de impacto en la comunidad, sostenibilidad medioambiental e igualdad e inclusión.