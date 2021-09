La UE estima "pernicioso" al sistema fiscal de Panamá y lo dejará en su lista negra

Fotografía de archivo en la que se registró una panorámica general del centro bancario de la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 29 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) considera "pernicioso" el sistema fiscal de Panamá, por lo que mantendrá al país en la lista negra de no cooperantes en esa materia, "a pesar de la voluntad y esfuerzos" panameños para "adecuarse a los estándares internacionales", informó este miércoles el Gobierno.

"Desde junio de 2021, la UE, a través de su Código de Conducta, comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso en función de cinco criterios, (1) nivel bajo de imposición; (2) ring-fencing; (3) sustancia; (4) principios internacionalmente aceptados y (5) transparencia", dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ante esa consideraciones, Panamá "argumentó sobre la solidez de su sistema impositivo y destacó todos y cada uno de los mecanismos que ha implementado en los últimos años para evitar los posibles riesgos que pudiesen surgir a partir de interacciones entre dos sistemas tributarios distintos".

Los cambios aplicados por Panamá en los últimos años "demuestra" su voluntad "en adecuarse a los estándares internacionales tributarios para evitar que el resultado de la interacción entre su sistema fiscal territorial con otros sistemas fiscales fuese la no imposición o la doble imposición".

El MEF indicó que pese a los esfuerzos de Panamá "el Código de Conducta concluyó en considerar el sistema fiscal" del país "como pernicioso, y se solicitó que el Gobierno Nacional expresara su compromiso del más alto nivel técnico y político para realizar todas las modificaciones normativas necesarias antes del 31 de diciembre de 2022 y que su implementación iniciase a partir del 1 de enero de 2023".

Precisó que "el Código de Conducta comunicó a Panamá que la consecuencia de no expresar compromiso sería la inclusión de Panamá en la Lista de la Unión Europea de Países no Cooperadores en materia fiscal, lista en la cual el país actualmente se encuentra por la calificación de 'parcialmente cumplidores' otorgada por el Foro Global, en materia de intercambio de información fiscal a requerimiento".

"La República de Panamá, como Estado soberano, confiado en los esfuerzos que han sido implementados a través de los años y considerando que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debe ser el resultado de un estudio exhaustivo que contemple el impacto que representaría para la nación, decidió no acceder a dicho compromiso", afirmó la información oficial.

El MEF añadió que "la decisión oficial de mantener a Panamá en la Lista de la Unión Europea de Países no Cooperadores en materia fiscal se haría oficial una vez ocurra la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), que será en octubre de 2021".