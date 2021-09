La Tokyo Game Show apuesta por la semipresencialidad y la realidad virtual

La feria de videojuegos Tokyo Game Show, una de las más relevantes del sector, acoge en 2021 una edición semipresencial para profesionales e “influencers”. EFE/María Roldán

Chiba (Japón), 30 sep (EFE).- La feria de videojuegos Tokyo Game Show, una de las más relevantes del sector, arrancó este jueves con un formato semipresencial, un programa de conferencias íntegramente "online" y una plataforma de realidad virtual para los aficionados.

Periodistas e "influencers", los únicos con posibilidad de entrar físicamente, volvieron al centro de convenciones Makuhari Messe de Chiba (al este de Tokio) para conocer y probar las novedades del sector y asistir a algunas de las charlas y conferencias, que podrán seguirse en línea en su totalidad y de forma gratuita.

La Tokyo Game Show se celebró en 2020 íntegramente "online" y sin la característica posibilidad de probar demos, que en esta edición regresan tanto presencialmente como a través de diversas plataformas para que el público puedan probarlas de forma remota.

El programa de este año consta de 46 retransmisiones de diversas compañías, tanto referentes del sector como estudios independientes (indies) que buscan a través de la feria dar mayor visibilidad a sus títulos. Un total de 351 empresas participan en ella.

Entre ellas se encuentra el estudio español Team Madness Games, que cuenta con su propio espacio de 50 minutos en el día inaugural de la feria. "También estaremos participando en el evento de Steam", explicó a Efe Adrián Sempere, CEO y programador líder del estudio, donde podrá probarse una demo de su juego "It's Mealtime!".

"La organización de la Tokyo Game Show ha preparado un 'Free Trial program' para reunir y facilitar a los usuarios el probar los juegos incluso desde casa, descargando demos. Este programa está activo desde el 1 de septiembre", explica por su parte Víctor Pedreño, diseñador del estudio Grimorio of Games, otras de las siete empresas española participante con "Sword of the Necromancer".

Sus responsables atendieron a Efe por distintas vías en remoto debido a su imposibilidad de viajar a Japón por las restricciones migratorias vigentes en el país por la covid-19.

La Tokyo Game Show se había caracterizado en sus ediciones más recientes antes de la pandemia por apostar por los indies, que funcionan muy bien en los mercados asiáticos y suponen un gran atractivo para empresas con presupuestos más modestos que las empresas con mayor proyección internacional.

"El mercado español, por desgracia, está muy orientado en triples A generalistas", como pueden ser FIFA, Call of Duty o Fortnite, dice Hugo Gómez cofundador de Aeternum Game Studios. "Fuera se aprecia bastante más el indie", destaca, razón por la que están centrando la promoción de su primer título, "Aeterna Noctis", en el exterior.

Entre las propuestas más innovadoras que plantea la Tokyo Game Show de 2021 se encuentra la implementación de una plataforma de realidad virtual (VR) para aficionados de todo el mundo (tgsvr.com).

Para usarla es necesario tener un dispositivo de VR. Desde ella se puede acceder a un espacio de en torno a 40 estands que pueden recorrerse a través de un avatar, entre otras actividades.

En lo que respecta al área presencial, las dimensiones son muy reducidas en comparación con años anteriores. Se han usado dos de los más de diez pabellones de las instalaciones, cuando normalmente se utilizan casi todas. La empresas presentes son grupos con gran proyección internacional como Konami, Capcom, Atlus o Koei Tecmo.

La mitad del espacio ha sido destinado a salas de reuniones con expositores o platós con aforo limitado desde los que se retransmiten algunos de los eventos de la feria.

Los organizadores han orquestado también un concierto en línea, el Tokyo Game Music Fes, que se retransmitirá los días 2 y 3 de octubre y en el que se interpretarán canciones de conocidos videojuegos.