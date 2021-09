30-09-2021 La Reina Letizia inaugua en Haro la apertura del Curso de Formación Profesional 2021/2022. MADRID, 30 (CHANCE) Sin prisa pero sin pausa, la intensa agenda institucional de la Reina Letizia - repleta de actos esta última semana de septiembre - la ha llevado hoy hasta la ciudad de Haro, en La Rioja, después de su viaje relámpago con el Rey Felipe a Portugal el pasado lunes y de ofrecer un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Angola el martes, para pocas horas después presidir la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2018 y 2019 en compañía de su marido en el Jardín Botánico de Madrid. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA S.M. EL REY



MADRID, 30 (CHANCE)



Sin prisa pero sin pausa, la intensa agenda institucional de la Reina Letizia - repleta de actos esta última semana de septiembre - la ha llevado hoy hasta la ciudad de Haro, en La Rioja, después de su viaje relámpago con el Rey Felipe a Portugal el pasado lunes y de ofrecer un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Angola el martes, para pocas horas después presidir la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2018 y 2019 en compañía de su marido en el Jardín Botánico de Madrid.



Este jueves Doña Letizia ha presidido en Haro la apertura del Curso de Formación Profesional 2021/2022 que, si el año pasado tenía lugar en Santiago de Compostela, en esta edición se ha celebrado en el I.E.S. Ciudad de Haro, en La Rioja.



Una de las citas ineludibles de la monarca que, una vez más, ha acaparado todas las miradas con su look, estrenando una blusa tan juvenil como favorecedora con la que, sencillamente, ¡nos ha enamorado! En color blanco y de Uterqüe - una de sus firmas low cost favoritas - la prenda se ha convertido en estrella de un outfit de lo más versátil, ideal para cualquier ocasión.



Una blusa que no le habíamos visto hasta ahora, de lo más moderna, con calados, volantes laterales y mangas abullonadas, además de un estratégico entallado en la cintura con un potente efecto 'fit', con la que la Reina - que adora este tipo de detalles que aportan volumen y un toque diferenciador al look - ha rejuvenecido su imagen tras sus últimos actos, en los que ha optado por su 'versión' más seria y sofisticada con algunos de los vestidos más virales de su impresionante vestidor.



Volviendo al estilismo de este jueves, Doña Letizia, con el pelo suelto y regalando sonrisas a todos los estudiantes, ha combinado su preciosa blusa - que queremos copiarle ¡ya! - con unos cómodos y sobrios pantalones rectos en color negro, y los zapatos destalonados con una original hebilla en la puntera que estrenó en la confirmación de la Princesa Leonor.