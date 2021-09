La fiscalía de la Ciudad de México pide perdón por transfeminicidio de 2016

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy (i) y la activista Kenya Cuevas (d) se saludan durante un acto protocolario hoy, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- La Fiscalía de la Ciudad de México pidió este jueves una disculpa pública por el transfeminicidio de Paola Buenrostro en 2016, el cual significó un antes y un después para la lucha de las mujeres trans de la capital y del país.

"La Fiscalía reconoce su responsabilidad institucional y ofrezco una disculpa pública a la memoria de Paola Buenrostro y a su familia y a Kenya Cuevas", expresó la fiscal Ernestina Godoy en un evento celebrado en el lugar donde Buenrostro, trabajadora sexual, fue asesinada por un hombre que a día de hoy sigue en libertad.

Kenya Cuevas era la mejor amiga de Paola y, desde entonces, su lucha no ha cesado.

Presenció el transfeminicidio de su compañera, vio al hombre -quien dijo que ella se había disparado-, gravó en vídeo de los momentos posteriores e incluso cortó la avenida de Insurgentes con el cuerpo ante el caso omiso de las autoridades.

El día siguiente del asesinato, el presunto culpable fue puesto en libertad y horas después se dio a la fuga.

La víctima no fue reconocida como mujere trans tras el homicidio del 30 de septiembre de 2016.

Los agentes ministeriales las trataron en masculino y el caso no fue investigado como delito de odio.

Kenya Cuevas gritaba este jueves con la boz entrecortada "lo logramos" y reconocía el día de hoy como un punto y a parte en el camino de una lucha que floreció tras el asesinato de su mejor amiga.

"Paola, tu nombre se ha vuelto un símbolo de indignación que ha cruzado fronteras por conseguir justicia. Tu muerte ha sombreado esperanza para nosotras las mujeres trans, nos hemos vuelto visibles. Aún nos falta un camino que recorrer y batallas que ganar, pero nuestra mayor venganza es que seamos felices", pronunció la activista.

Cuevas es una de las defensoras de los derechos de las mujeres trans más reconocidas en el país.

Fundó la asociación Casa de las Muñecas Tiresias y la Casa Hogar Paola Buenrostro, donde mujeres trans en situación de riesgo o exclusión reciben asesoramiento y acogida.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México criticó en 2019 la "falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género" en el caso de Buenrostro.

Además, exigió a la fiscalía emitir una disculpa pública en honor a la memoria de Paola Buenrostro y para Kenya Cuevas, recomendación que se cumplió este jueves.

Al final del acto, en el que intervinieron varios funcionarios y miembros de asociaciones civiles, develaron una placa en la que se puede leer: "En memoria de Paola Buenrostro (1991-2016). Aquí donde te arrebataron la vida dejamos está placa en honor a la lucha y a la resistencia trans que floreció con tu muerte".

En 2020 las mujeres trans volvieron las víctimas más numerosas de la comunidad LGBT con 43 transfeminicidios, que representan el 52,5 % del total.