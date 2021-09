La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico apoya las protestas en reclamo por los apagones

Fotografía de archivo tomada el posado 10 de junio en la que se registró una calle sin iluminación y sin semáforos debido problemas en la subestación de energía de Monacillos, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais llorca

San Juan, 30 sep (EFE).- La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico informó este jueves que aprobó, de manera unánime, una resolución a favor de las protestas ciudadanas que se han convocado de manera espontánea en las redes sociales en reclamo a los apagones que diariamente afectan la isla.

De acuerdo con varias publicaciones en las redes, este viernes habrá una protesta frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo en el Viejo San Juan, seguida de otra el 15 de octubre en el expreso Las Américas, también en la capital, ante la crisis provocada por LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

"La ciudadanía está cansada, los comerciantes, los industriales, no ven la luz al final del túnel. Ante esta situación, el pueblo se quiere manifestar. Se han hecho distintas convocatorias en las redes sociales, y los alcaldes asociados estamos a favor", dijo en un comunicado de prensa el presidente del organismo, Luis Hernández.

"Nosotros endosamos que la gente se exprese de una manera cívica, sin violencia, y respetando los derechos de los demás", agregó el alcalde de Villalba.

Hernández enfatizó que los ciudadanos son los que están sufriendo los relevos de carga, las interrupciones de servicio y los que se encuentran en la incertidumbre de cuánto tiempo se tardarán en restablecer los servicios en las comunidades.

Dentro de los señalamientos de Hernández, indicó que en Villalba hay comunidades que lleva más de cinco días sin energía eléctrica y que no había recibido respuesta del personal de Luma Energy del porqué.

"Los alcaldes y alcaldesas sabemos que la falta de transparencia, unida a la generación de energía limitada, provocan el desastre que estamos viviendo en las pasadas semanas. Es por esto que invitamos a que se promueva una conversación en donde la planificación efectiva sea lo más importante", sostuvo Hernández.

Ante todo ello, Hernández exigió saber los municipios que van a tener interrupción o relevos de cargas para que las comunidades puedan prepararse con suficiente tiempo en caso de que tengan algún familiar que dependa del servicio eléctrico para vivir.

"A cuatro años del paso del huracán María, estos relevos de carga constantes son un desastre, nunca antes se había visto cosa igual. Se habla de tantos millones de dólares en fondos federales que se anuncian, pero sin acción", criticó.

Hernández aseguró además, que los alcaldes asociados, desde el primer día, se opusieron a la firma del contrato de la AEE con LUMA Energy.

Además, reconoció que aunque la AEE no trabaja la transmisión y distribución, se supone que su labor es supervisar a LUMA Energy.

Señaló también que la comunicación de LUMA Energy con los alcaldes sigue siendo deficiente, pues desde el pasado 13 de julio han pedido una reunión con el presidente de la empresa privada, Wayne Stensby, y la misma aún no se ha efectuado.

Con relación a los nuevos cambios gerenciales en la AEE, que incluyen la llegada de Josué Colón como director ejecutivo, para Hernández significa que ahora la corporación pública estará bajo la dirección de una persona que conoce los distintos componentes del sistema.

"Mi recomendación es que no estén hablando de planes a 10, 15 años, que resuelvan primero todo lo que dejaron de hacer luego del paso de María, las líneas inseguras, los remiendos, los transformadores que ya no funcionan adecuadamente. Ese es un consejo que estamos dando de buena fe", apuntó Hernández.