Infosalus.- Bengoa apuesta por mantener "ciertas restricciones" hasta Navidad para llegar "en una situación mejor"

Rafael Bengoa, Codirector SI-Health y ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, apuesta por mantener "ciertas restricciones" contra la COVID-19 en España durante los dos próximos meses para llegar a Navidad "en una situación mejor".



Así se ha pronunciado el experto durante su intervención en el encuentro informativo 'Recuperación socioeconómica en una sociedad vacunada', organizado por Fundación Azierta y Europa Press, en el que ha calificado de "un poco prematuro" considerar que estamos en el fin de la pandemia.



"Es un poco prematuro para declarar el fin de la pandemia, estamos usando ya el postpandemia, la gente habla ya en pasado...", ha señalado Bengoa, quien ha puntualizado, no obstante, "que es evidente que las cosas van bastante bien", principalmente en "aquellos países que han vacunado bien y que van a liderar la recuperación económica".



En cualquier caso, y aunque cree que la recuperación en nuestro país también va "bien", ha insistido en la necesidad de aprender lecciones de la pandemia, como el reforzamiento de las estructuras de Salud Pública o de la Atención Primaria.



De la misma forma, ha pedido que la desescalada de las medidas "no sea precipitada". "Conviene pacientar otros dos meses con ciertas restricciones para llegar a Navidad en una situación mejor", ha defendido el experto, quien igualmente ha recordado que habrá más pandemias, por lo que "tenemos que prepararnos mejor". En este sentido, Bengoa reclama que España "tiene que comprender que hay que pegar un salto enorme en inversión en ciencia".



Por su parte, la directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, también ha justificado la necesidad de preparar el mundo 'postCOVID-19' "de una manera más inteligente". "Tenemos que repensar nuestra relación con el ecosistema y el medioambiente. Nos ha demostrado que si seguimos haciendo lo mismo cualquier otro virus se va a encontrar con facilidades", ha alertado.



Así, ha apostado por "dejar de contaminar todo lo que tocamos". "Contaminar el agua que bebemos o utilizar agresivamente pesticidas o fertilizantes en agricultura intensiva, o seguir con una deforestación agresiva facilita el contacto de ciertos animales con humanos. Es crear todas las condiciones para que este virus u otro nos vaya a encontrar en una situación muy frágil", ha advertido.



En la misma línea de precaución, el doctor Luis Enjuanes, jefe del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha recordado que el SARS-CoV-2 no es el primer coronavirus que salta de los animales a los humanos, por lo que "va a haber nuevas pandemias causadas por coronavirus".



"Los murciélagos están volando hoy en día en todos los continentes, en todo el Mediterráneo o en Madrid hay muchísimos, y transmiten todos los precursores del SARS-CoV-2. Si hay una cosa que podemos garantizar es que va a haber nuevas pandemias causadas por coronavirus. Por tanto, tenemos que estar preparados para esto", ha reivindicado.



Así, ha defendido la necesidad de hallar el origen del virus. "Es importantísimo. Si no sabemos de dónde nos ha venido, difícilmente podemos quitar de en medio a ese más que probable mamífero vector intermedio que lo recibió del murciélago y nos lo pasó al hombre", ha reflexionado.



En última instancia, el experto ha afirmado con rotundidad que "en este momento la explicación más directa para el origen es que corresponde a un evento zoonótico", es decir, un paso de un virus animal a humanos. "Es lo que ha pasado con los otros siete coronavirus que nos han infectado", ha esgrimido.



A pesar de que "no hay ninguna evidencia de que haya salido del laboratorio de Wuhan", Enjuanes reconoce que "la posibilidad de un accidente no se puede excluir científicamente si somos serios". "Pero la posibilidad de que sea zoonótico es lo que en estos momentos estamos defendiendo", ha remachado.