Grecia/Turquía.- Mitsotakis asegura que Grecia no tiene intención de iniciar una "carrera armamentística" con Turquía

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha asegurado este jueves que el país no tiene intención alguna de iniciar una "carrera armamentística" con Turquía ante el aumento de las tensiones entre las partes.



Así, ha justificado la reciente compra de fragatas a Francia en el marco de un acuerdo en materia de defensa alcanzado con el Gobierno galo y ha señalado que dicho pacto "iba a suceder de igual manera".



"Hemos comprado las fragatas al mejor precio y en el mejor tiempo posible", ha señalado en respuesta a un corresponsal del diario 'The New York Times' tras una rueda de prensa. El acuerdo, tal y como ha explicado, implica principalmente que si uno de los dos países es atacado o su territorio es puesto en tela de juicio, existe una obligación de intervenir en señal de apoyo.



"Es un acuerdo estratégico que va más allá de las cláusulas de asistencia que incluyen actualmente los tratados europeos. (...) Refleja la importancia de que Francia asista a una región del este del Mediterráneo", ha aseverado.



Respecto al artículo 5 de la OTAN, ha lamentado que este "nunca haya sido claro sobre la obligación de defender a un aliado en caso de ataque". "Mi obligación es defender mi país y formar las alianzas necesarias para ello", ha añadido.



Mitsotakis ha aseverado así que Europa, como continente "necesita alinear su fuerza económica con sus ambiciones geopolíticas", si bien ha lamentado que la autonomía en materia de defensa no debe ser un rival para la OTAN sino una cuestión "complementaria".



"Si todo sale según lo planeado vamos a firmar un acuerdo de cooperación y defensa con Estados Unidos para los próximos cinco años", ha matizado, según informaciones del diario 'Kathimerini'.