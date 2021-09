G7 trabajará para acelerar repunte de viajes de larga distancia

(Bloomberg) -- Ministros de transporte y salud de los países del G7 acordaron trabajar hacia estándares comunes para acelerar un repunte en los viajes internacionales mientras la industria de la aviación clama por el fin de un mosaico de regulaciones y restricciones.

En un comunicado emitido después de una reunión virtual celebrada el jueves, las autoridades de los países del Grupo de los Siete dijeron que alinearían sus políticas en torno a principios como mantener la ecuanimidad, proteger la privacidad y basarse en evidencia científica al momento de establecer normativas de viaje.

Sin embargo, en la reunión no se acordaron acciones concretas. Los representantes europeos presionaron a los de Estados Unidos para que fijara una fecha para el retiro planificado de una prohibición que afecta a la mayoría de los ciudadanos de la UE y el Reino Unido, según una persona informada sobre las discusiones. Si bien los representantes estadounidenses dijeron que apuntan a la primera quincena de noviembre, las aerolíneas, aeropuertos y Gobiernos deben planificarse para un posible aumento en el tráfico y la necesidad de educación pública, dijo la persona.

Las aerolíneas han estado pidiendo una estrategia unificada para las regulaciones de viaje globales desde el inicio de la crisis del coronavirus.

Airlines for Europe, el grupo de presión de la industria, pidió al G7 promover la estrategia de la UE de utilizar los llamados pasaportes de vacunas como estándar global. Los ciudadanos dentro del bloque han podido cruzar fronteras sin pruebas de covid-19 desde el verano, siempre y cuando puedan demostrar que han completado su esquema de vacunación o se han recuperado de la enfermedad. Los viajeros presentan un código de barras digital o impreso.

Otras regiones, como EE.UU., se han abstenido de implementar tecnología basada en aplicaciones por preocupaciones que van desde la política hasta la privacidad o la ecuanimidad hacia personas que no tienen acceso a vacunas. Otro punto conflictivo ha sido si se deben reconocer las vacunas en países donde no han sido aprobadas.

Recientes acontecimientos relacionados con el aumento de las tasas de vacunación han generado cierto optimismo para una reapertura. El Reino Unido flexibilizará a principios del próximo mes los requisitos de prueba de coronavirus para las personas con un programa de vacunación completo que lleguen a Inglaterra.

EE.UU. anunció el 20 de septiembre que permitiría el ingreso de viajeros aéreos extranjeros a partir de “principios de noviembre”, poniendo fin a una prohibición para la mayoría de los visitantes de Europa que se había mantenido vigente desde mediados de 2020. No se han anunciado detalles como la fecha de inicio.

Si bien EE.UU. ha sugerido que reconocerá vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, incluida la vacuna de AstraZeneca Plc, ampliamente implementada en la UE y el Reino Unido, la Administración Biden aún no ha formalizado las nuevas regulaciones.

En la reunión del jueves, organizada por el secretario de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, el G7 también acordó centrarse en mejorar la protección de datos en las certificaciones de vacunas. La reunión del G7 prepara el escenario para nuevas discusiones en la próxima conferencia de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre el covid-19 que se llevará a cabo el próximo mes.

