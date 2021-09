Fútbol/Sub-21.- Nico González, Miguel Gutiérrez o Nico Williams, novedades en la lista de la Sub-21

22-09-2021 El jugador Nico González en un partido del FC Barcelona en LaLiga Santander 2021/22 DEPORTES FCB



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las primeras llamadas de Nico González (Barcelona), Miguel Gutiérrez (Real Madrid) o Nico Williams (Athletic) son las principales novedades en la lista de la selección española Sub-21 anunciada este jueves por Luis de la Fuente para los próximos partidos contra Eslovaquia e Irlanda del Norte, clasificatorios para el Europeo 2023.



Por contra, en la convocatoria destacan las ausencias de jugadores como Arnau Tenas (Barcelona), Antonio Blanco (Real Madrid) u Oihan Sancet (Athletic), que sí estuvieron en la primera convocatoria posterior a los Juegos Olímpicos. Además, vuelve Abel Ruiz tras su paso por la absoluta.



"Debe ser una dinámica normal. Jugadores jóvenes que tengan su oportunidad con la absoluta y que cuando no la tengan, sí la tengan de jugar a un nivel competitivo tan alto como la Sub-21", explicó De la Fuente ante la prensa.



El técnico quiso "celebrar la reaparición de Ansu". "Es un futbolista fantástico y un jugador muy querido por nosotros por su compromiso absoluto. Consideramos que ahora necesita tiempo y pausa. Después de casi un año inactivo necesita tranquilidad, no hay que precipitar ninguna decisión", valoró.



En cuanto a otro ausente en ambas listas, la Sub-21 y la absoluta, Brahim Díaz, destacó su "rendimiento altísimo con unos niveles de continuidad, confianza y madurez muy importantes". "Me parece extraordinario que se esté ganando su sitio en un club grande (AC Milan). Es mérito de un jugador que tiene talento y también ambición. Lo celebramos", indicó.



Además, el riojano se refirió a la citación de Miguel Gutiérrez. "Siempre lo hemos tenido en cuenta y ahora está teniendo minutos. El problema con Antonio (Blanco) es que se prolongue esta situación de no jugar partidos. Competir es la única manera que tienen los jugadores jóvenes de crecer y progresar, pero es muy difícil jugar en el Real Madrid a su edad", subrayó.



España arrancó este mes de septiembre la fase de clasificación para el Campeonato de Europa con sendas victorias ante Rusia (4-1) y Lituania (0-2). En esta segunda ventana, no se moverá del estadio de La Cartuja de Sevilla, donde recibirá a Eslovaquia (8 octubre) e Irlanda del Norte (12 octubre).



--LISTA DE CONVOCADOS.



PORTEROS: Julen Agirrezabala (Athletic), Joan García (Espanyol) y Gaizka Ayesa (Real Sociedad).



DEFENSAS: Víctor Gómez (Málaga), Sergio Carreira (Mirandés), Alejandro Francés (Real Zaragoza), Urko González (Real Sociedad), Víctor Chust (Cádiz), Hugo Guillamón (Valencia), Juan Miranda (Betis) y Miguel Gutiérrez (Real Madrid).



CENTROCAMPISTAS: Unai Vencedor (Athletic), Nico González (Barcelona), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Francho Serrano (Real Zaragoza), Rodrigo Sánchez (Real Betis), Nicolás Melamed (Espanyol) y Raúl Moro (Lazio).



DELANTEROS: Nico Williams (Athletic), Bryan Gil (Tottenham), Sergio Gómez (Anderlecht), Abel Ruiz (Sporting Braga) y Fernando Niño (Mallorca).