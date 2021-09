Fútbol.- Luis Suárez: "No me olvido que Koeman me mandaba a entrenar aparte en la pretemporada"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, tiene claro que le duele la situación que está pasando en la actualidad el FC Barcelona y que no quiere "hacer leña del árbol caído" tras su marcha del año pasado, pero que tampoco olvida que Ronald Koeman le mandaba "a entrenar aparte" durante la pretemporada antes de que fichase por el conjunto rojiblanco, en el que está dispuesto a "asumir responsabilidad".



"No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojase y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así. El destino tendrá el final que tendrá que tener", señaló Suárez en una entrevista a 'TVE'.



El de Salto, "para nada", tiene rencor hacia el Barça. "A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno y por el respeto que siempre les he brindado, pero rencoroso para nada", aclaró el goleador, no sabe si el "karma", en el que cree, le está "dando la razón" sobre si su antiguo club de equivocó.



"No me gusta hacer leña del árbol caído. Me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por la gente que trabaja, pero el club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer. Esperemos que sea un bache y le dé la vuelta porque está a tiempo y hay mucho futuro con los jugadores que están saliendo", añadió el internacional, que considera que en la entidad "hay gente con experiencia" para tomar "decisiones".



Suárez no se alegra por "la situación difícil" del conjunto catalán porque le guarda "sentimientos" como los tienen con el Liverpool y el Ajax, pero el sábado tratará "de hacer todo lo mejor para que al Atlético le vaya bien".



El delantero vivió "grandes momentos y noches muy malas" en el FC Barcelona donde existía "la obligación de ganar todo". "Creo que llegar fue fácil, lo difícil es mantenerse al nivel que me mantuve, mis números hablaban de que no bajaba la media de 20 goles por temporada, y no sé si hay algún '9' que haya llegado a hacer eso en el Barcelona, sin contar a Leo (Messi) que es un caso aparte", subrayó.



"Después, llegado el momento, me dolieron las formas, ya lo dije, más que nada porque soy un jugador que siempre lo di todo y me entregué por completo. Pero también sé la autocrítica de decir que por algo pasan las cosas. El destino marcará quien acertó y quien no", sentenció el jugador del Atlético.



Por otro lado, Suárez celebró la victoria en San Siro que da "mucha confianza" al Atlético para el duelo de este sábado ante su exequipo y espera que sea un punto de inflexión, para lo que es necesario no "volver a cometer el mismo error" que ante Getafe y Alavés. "Esperemos que sea un comienzo lindo de una linda temporada con jugadores nuevos que han venido. Queremos pelear por cosas importantes y ahí está el trabajo que tiene que hacer el entrenador", advirtió.



"ES LINDO CONVIVIR CON LA PRESIÓN"



El uruguayo dio la victoria el pasado martes ante el Milan desde el punto de penalti, poniendo fin a seis años sin marcar a domicilio en la Champions, una racha que intentaba vivir como "una anécdota", y no se esconde a la hora de asumir su cuota de responsabilidad, dejando claro que, tenga "la edad" que tenga y que "a veces te dé el físico y otras no", su "compromiso" y su "ambición" de querer "ganar y competir" siguen intactas.



"Y me gusta asumir esa responsabilidad, soy uno que ha luchado mucho para estar en la élite de fútbol y que se lo ha ganado a pulso. Estoy por encima de un premio individual que me quieran dar. Gané dos Botas de Oro en la era de Cristiano y Leo y tengo que estar orgulloso porque lo gané por números, no porque me votó la gente, eso tiene muchísimo valor", recalcó el colchonero.



En este sentido, recuerda que "mucha gente dudaba" de su estado de forma cuando fichó por el Atlético, donde firmó un gran primer año, con goles clave para la conquista de LaLiga Santander. "Fue una demostración de la ambición de no aburrirme de ganar, de querer que este club siga creciendo, lo del año pasado fue algo único. Estoy asumiendo la responsabilidad de 'la zona Suárez', como dijo el míster, pero disfrutando porque es lindo convivir con esa presión", aseveró.



Finalmente, preguntado por su buena relación con Leo Messi, Suárez explicó "por más que toda la gente le vea como un extraterrestre, afuera es padre, marido, amigo, es todo". "Él vio que era todo natural que no era nada forzado y eso generó una gran relación. Hasta hoy en día nos seguimos dando consejos, ayudando en esto o en lo otro y nos alegramos de los logros que conseguimos", confesó.



"Uno de los primeros mensajes que yo recibí el año pasado cuando fuimos campeones de liga fue el suyo, que se alegraba de todo corazón por mí, que me lo merecía. Eso es un amigo que está en esos momentos y que estuvo sufriendo conmigo todo el verano pasado", concluyó Suárez.