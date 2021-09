Fútbol.- Felipe no se fía de este Barça: "Es un adversario muy duro"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El jugador del Atlético de Madrid Felipe Monteiro no se fía del FC Barcelona, rival de los colchoneros este sábado en Liga, y recordó que se trata de un "adversario muy duro", además de calificar como "importantísima" la victoria conseguida ante el AC Milan el pasado martes en la Liga de Campeones.



"Nosotros sabemos que jugamos partido a partido, sabemos que es un adversario muy duro. Tenemos que estudiar (al Barcelona) como todos los partidos y hacer la preparación, dormir bien, la comida también es muy importante y cuando necesitamos a la gente están ahí. Empecemos por este sábado", dijo Felipe en declaraciones a Mahou, patrocinador de los colchoneros.



Preguntado por el agónico triunfo en Milán, Felipe dijo que "ganar siempre es muy importante porque te da confianza". "Tanto a los jugadores que entran y a los que salen, siempre están dispuestos a jugar lo que sea aunque sea, ya sean cinco minutos o 90. Y la victoria fue importantísima porque nosotros sabíamos que era un adversario muy duro", añadió.



En relación a su "mejor momento" como rojiblanco no tuvo dudas. "Me quedo con el momento del título, cuando fuimos campeones. Hacía mucho tiempo que el Atlético no era campeón y poder participar en este grupo ha sido el mejor momento. No voy a decir un partido en concreto porque hay un montón".



Y sobre el regreso de los aficionados a las gradas, el brasileño también está contento. "La relación con el aficionado, tanto si es en el estadio o no, es siempre buena porque los nuestros están cercanos y este año mejor. Se escucha un montón a los aficionados cuando necesitamos su energía. Eso me gusta un montón", finalizó.