Fútbol.- Bruno Henrique ajusticia al Barcelona y certifica el pase al Flamengo de la final brasileña de la Libertadores

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Copa Libertadores 2021 tendrá por segundo año consecutivo una final protagonizada por equipos brasileños después de que este miércoles el Flamengo se uniese al Palmeiras tras eliminar sin excesivas complicaciones al Barcelona ecuatoriano, al que batió por 0-2.



De este modo, la máxima competición de clubes de Sudamérica verá como el próximo 27 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo se dan cita sus dos últimos campeones, con el Palmeiras defendiendo título ante sus compatriotas, ganadores en 2019. El vencedor se coronará por tercera ocasión en el torneo.



El Flamengo no tuvo muchas complicaciones para sellar su billete a la final. Llegaba a Quito con una buena ventaja gracias al 2-0 de la ida y repitió el mismo marcador en la capital ecuatoriana, una vez más con Bruno Henrique como jugador destacado.



El delantero había sido el encargado de hacer los dos goles en Maracaná y volvió a firmar otro doblete para acabar con las aspiraciones del conjunto local de disputar su tercera final de la Libertadores, la primera en más de una década.



El Flamengo no quiso limitarse a aguantar su ventaja y salió con ganas de sentenciar el duelo cuanto antes frente a un Barcelona que tenía que arriesgar más y que no tuvo puntería ante el exvalencianista Diego Alves.



Así, a los 18 minutos logró dejar el billete casi encarrilado con el primer tanto de Bruno Henrique, que ya obligaba al equipo de Quito a marcar cuatro para clasificarse. El tanto no relajó en exceso a los visitantes, que acabaron finalmente con la emoción al inicio del segundo tiempo con el 0-2.