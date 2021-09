Falcao lidera el listado de Colombia para las Eliminatorias y James no fue llamado

Fotografía de archivo en la que se registró al delantero colombiano Radamel Falcao García, durante un entrenamiento con la selección de fútbol de su país. EFE/Paulo Whitaker

Bogotá, 29 sep (EFE).- Radamel Falcao García, que lleva tres goles en igual número de partidos disputados esta temporada con el Rayo Vallecano, lidera la lista de Colombia para la triple jornada de Eliminatorias de octubre, en la que no estará James Rodríguez, del Al-Rayyan catarí y quien no juega desde mayo cuando aún militaba en Everton.

Además de la ausencia del exjugador del Real Madrid, la selección cafetera no contará para los partidos contra Uruguay, Brasil y Ecuador con el lesionado central Óscar Murillo y con el lateral izquierdo Yairo Moreno, que juegan en el Pachuca mexicano, ni con Luis Fernando Muriel, que apenas volvió este miércoles a jugar con el Atalanta tras superar una lesión.

Sin embargo, reaparecerán el goleador Duván Zapata, compañero de Muriel en Italia, y el central Yerry Mina, del Everton, quienes se perdieron la triple jornada anterior por lesión.

De la convocatoria también hacen parte otros jugadores que viven buenos momentos en sus clubes, como es el caso del portero David Ospina, en el Nápoles; el lateral Johan Mojica, que ha tenido un gran inicio de temporada con el Elche español; el mediocentro Wilmar Barrios, del Zenit, y 'el Tigre' Falcao, figura del Rayo.

Igualmente están otras fichas inamovibles para el seleccionador, Reinaldo Rueda, como lo son el central Davinson Sánchez, del Tottenham; el volante Juan Guillermo Cuadrado, del Juventus, y el delantero Rafael Borré, que el fin de semana pasado anotó su primer gol con la camiseta del Eintracht Frankfurt.

Colombia visitará a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo el 7 de octubre y luego recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Brasil el 10 y a Ecuador el 14.

- Esta es la lista de convocados:

Porteros: Aldair Quintana (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y David Ospina (Nápoles-ITA).

Defensas: Carlos Cuesta (Genk-BEL), Daniel Muñoz (Genk-BEL), Davinson Sánchez (Tottenham-GBR), Jhon Lucumí (Genk-BEL), Johan Mojica (Elche-ESP), Stefan Medina (Monterrey-MEX), William Tesillo (León-MEX), Yerry Mina (Everton-GBR) y Yerson Candelo (Atlético Nacional).

Centrocampistas: Éder Álvarez Balanta (Brujas-BEL), Gustavo Cuellar (Al-Hilal-KSA), Jefferson Lerma (Bournemouth-GBR), Juan Fernando Quintero (Shenzhen-CHI), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Matheus Uribe (Porto-POR) y Wilmar Barrios (Zenit-RUS),

Delanteros: Duván Zapata (Atalanta-ITA), Falcao García (Rayo Vallecano-ESP), Luis Díaz (Porto-POR), Luis Sinisterra (Feyenoord-NED), Miguel Borja (Gremio-BRA), Rafael Borré (Eintracht Frankfurt-GER) y Roger Martínez (América-MEX).