España.-Casado avisa a Sánchez el PP no se moverá de posición para renovar el CGPJ tras el informe del Consejo de Europa

30-09-2021 El presidente del PP, Pablo Casado, durante su intervención en la convención sobre 'La fortaleza de las instituciones' en el marco de la Convención Nacional del PP. A 30 de septiembre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). La convención nacional del Partido Popular 'Creemos' se ha trasladado este jueves a Sevilla bajo el título 'Estado de derecho y seguridad'. Intervendrá el expresidente del Gobierno José María Aznar; el presidente del partido, Pablo Casado, y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno. POLITICA María José López - Europa Press



Aznar critica los "intentos de control y manipulación" en la Justicia: "España se está latinoamericanizando en el mal sentido"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha saludado que el Consejo de Europa defienda las tesis de su partido para que "los jueces elijan a los jueces" y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el Partido Popular "no se moverá de posición" porque es algo que piden Europa y los jueces.



Así se ha pronunciado en la cuarta jornada de Convención Nacional del PP que se celebra en Sevilla, en un coloquio junto al expresidente José María Aznar, justo después de que en un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, se inste a España a cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se de "voz" al Poder Judicial.



Casado ha señalado que en ese informe el Consejo de Europa "ha vuelto a decir que se tiene que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en España para permitir que los jueces elijan a los jueces" y ha resaltado que es "algo que está en la Constitución", pese a la modificación que hizo en 1986 el PSOE.



El líder del PP ha subrayado que la Comisión Europa ha dicho que el modelo tiene que contar con una mayoría elegida por los jueces y el Consejo de Europa se ha pronunciado hoy en esa misma línea. "Nosotros decimos claramente que no vamos a movernos de la posición que decía la Constitución, que pide Europa y que exigen los jueces", ha aseverado.



En este punto, ha avisado que si Sánchez no permite que parte de los vocales sean elegidos directamente por los jueces, en cuanto el PP llegue al Gobierno modificará la ley para que "la independencia judicial y la separación de poderes se refuerce en España".



Además, Casado ha criticado que el Gobierno "ocupe" los órganos reguladores y la Fiscalía General del Estado, pasando un "rodillo institucional por España". Sobre este último, ha subrayado que el Consejo de Europa también ha pedido "imparcialidad", después de que en este momento haya "una ministra socialista al frente".



El líder del PP ha señalado que con el Gobierno de PSOE y Podemos se está viviendo una "grave crisis institucional", en la que ministros del Gobierno "atacan" a las instituciones, como el Rey o el Poder Judicial, al tiempo que se "acalla" al Parlamento "sin permitir que se investiguen los estragos de la pandemia como en otros países o las negligencias clarísimas del Gobierno".



En una mesa bajo el título 'La fortaleza de las instituciones', Casado ha afirmado que "sin instituciones fuertes no hay democracia posible" y ha señalado que la "disolución institucional forma parte de una agenda radical" que el "sanchismo ha retomado con toda su fuerza".



"INTENTOS DE MANIPULACIÓN Y CONTROL EVIDENTES"



Por su parte, Aznar --que también se ha referido al informe del Consejo de Europa-- ha señalado que son "evidentes" los "intentos de manipulación y de control" de la Justicia por parte del Ejecutivo y ha afirmado que se está produciendo un "daño institucional" que afecta en varios sentidos.



En primer lugar, ha dicho que la democracia española "pierde reputación" desde el momento en que uno de los pilares del Estado es puesto en cuestión. En segundo lugar, ha recordado que el primer factor competencial de un país "siguen siendo las instituciones". "Ese es uno de los problemas que tienen los países iberoamericanos y España en ese sentido cada vez más se está latinoamericanizando en el mal sentido".



El tercer factor que provoca, ha proseguido, es la "inseguridad jurídica". A su entender, un país que transmite inseguridad jurídica "deja saber que su Estado de Derecho es regular y que sus factores y posibilidades de competitividad y crecimiento son decrecientes".



"UN JUEZ QUE DEJA LA POLÍTICA NO PUEDE VOLVER A SER JUEZ"



Además, Aznar ha subrayado que un juez que abandona la carrera judicial y se dedica a la política "no puede volver a ser juez", una premisa que ha extendido también para los fiscales. A su entender, "las reglas básicas de las instituciones hay que respetarlas".



En este punto, ha dicho que una de las cosas que "más escándalo" le ha producido es la actuación del Gobierno en el caso del "prófugo de la Justicia" Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, con la "utilización de la Abogacía del Estado en Europa en contra del Tribunal Supremo para impedir la extradición de un prófugo que se tenía que haber traído a España". "Esto es un escándalo extraordinario", ha aseverado.



Aznar ha criticado el nivel de funcionamiento en este momento del Parlamento y que ante una crisis internacional como la de Afganistán el presidente del Gobierno "no comparezca personalmente en el Congresoo de los Diputados a petición propia". "No es posible", ha exclamado, cosechando un aplauso del auditorio.



CASADO ELOGIA LA GESTIÓN DE AZNAR



En su intervención, Casado ha elogiado la gestión de Aznar y su intensa agenda reformista. "A los españoles les fue mejor, España iba bien", ha afirmado, para añadir que recibió de los socialistas un país quebrado y, en solo dos años, logró que España entrara en el"primer vagón" de Europa a la incorporación del euro.



El presidente del PP ha alertado sobre las cinco crisis derivadas de las políticas de Sánchez y sus socios: económica, institucional, internacional, social y territorial. Sobre esta última, ha dicho que esa crisis territorial se está "contagiando" a Baleares, Comunidad Valenciana, el anexionismo vasco sobre Navarra y está debilitando los mecanismos del Estado para reaccionar.



En el plano económico, ha denunciado la escalada del precio de la luz, una inflación que llega ya al 4% y que ha denominado como el "impuesto de los pobres", "los cinco millones de desempleados y una deuda pública cercana al 130%.



Casado ha afirmado además que el PP siempre estará con las víctimas del terrorismo, frente a un Pedro Sánchez que, según ha dicho, negocia con el "hombre de paz" Arnaldo Otegi, quien secuestró al embajador Javier Rupérez, que ha participado en la jornada de este jueves en la Convención el PP.



Finalmente, el líder del PP ha indicado que uno de los grandes éxitos de las legislaturas de Aznar fue acabar con el llamado 'Plan Ibarretxe' y tipificar el delito de referéndum ilegal, que posteriormente derogó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Nuestro compromiso es volver a tipificarlo", ha garantizado.