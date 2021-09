Entrenador de los Rayados, Javier Aguirre, destaca el trabajo de Funes Mori

Fotografía de archivo donde aparece el entrenador de Rayados de Monterrey,Javier Aguirre. EFE/Miguel Sierra

Monterrey (México), 30 sep (EFE).- Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, destacó este jueves el trabajo en su equipo de Rogelio Funes Mori y dijo que sería un buen socio de Raúl Jiménez en el ataque de la selección mexicana para las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

"Rogelio es un jugador que siempre está ahí, ayuda, no es egoísta. Le tengo afecto por lo que hace por el equipo y luego si la mete o no, mientras el equipo gane, él asume cualquier riesgo", explicó en rueda de prensa.

Funes Mori, un argentino que se naturalizó mexicano en junio pasado, debutó con la selección de México que dirige el argentino Gerardo Martino en un partido amistoso ante Nigeria en julio pasado.

El delantero de 30 años ha jugado 10 duelos con México, entre los que están seis en la Copa Oro, y ha convertido cuatro goles.

A pesar de haber anotado con el 'Tri', Funes Mori ha sido criticado por parte de la afición y medios de comunicación por su falta de puntería.

"El caso de Rogelio, por su condición de naturalizado, se hace más grande la crítica y está todo el mundo pendiente del rendimiento. Rogelio sabe de qué va esto, entiende la crítica y no le hace mella, por lo menos en Monterrey, en donde su rendimiento ha sido parejo", añadió Aguirre.

El antiguo técnico del Atlético de Madrid felicitó al guardameta Esteban Andrada por su regreso a una convocatoria con la selección Argentina para los partidos eliminatorios de la Conmebol en octubre.

"Me da mucho gusto porque es un muchacho humilde, serio, trabajador. Ha venido a sumar, ha tenido buenas actuaciones con nosotros, se merece volver a la selección y más como rayado. Es un orgullo tener hasta ocho o nueve jugadores convocados con sus selecciones", expresó.

El seleccionador de México en el Mundial Sudáfrica 2010 cree que la razón por la que su equipo acumula tres victorias en fila en el torneo Apertura 2021 y ocupa el segundo lugar de la clasificación es porque mejoró en contundencia.

"La diferencia es el gol, la pelota entra ahora y antes no. En el torneo hemos hecho partidos para ganar y empatamos porque no entró la pelota. Desde el pasado torneo nos costaba un mundo, ocho o 10 jugadas en el área para concretar", presumió.

Los Rayados de Aguirre, con 20 puntos en el Apertura, visitarán este viernes al Juárez FC, un duelo que en caso de ganar los podría catapultar al primer lugar, en el que se encuentra el América, con 22 unidades. EFE

