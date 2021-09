Embiid señala a Simmons por faltar al respeto a compañeros de los Sixers

El camerunés Joel Embiid, estrella de los Philadelphia 76ers de la NBA, señaló este jueves al australiano Ben Simmons por "faltar al respeto" a sus compañeros en su intento de forzar su salida de la franquicia.

En declaraciones a periodistas, Embiid respondió a los reportes emitidos esta semana desde el entorno de Simmons que explican que el australiano siente que el equipo ha sido construido para adaptarse a las habilidades de Embiid.

"La situación es decepcionante, al borde de la falta de respeto para todos los chicos que están aquí peleando por sus vidas", dijo Embiid sobre los reportes.

"Fue algo sorprendente de ver", aseguró el pívot. "Nos deshicimos de Jimmy (Butler) solo para asegurarnos de que (Simmons) necesitaba la pelota en sus manos, y esa es la decisión que tomaron. Como he dicho es sorprendente".

Simmons, número uno del Draft de 2016 y con cuatro años más de contrato con los Sixers, se ha negado a acudir a los entrenamientos de pretemporada del equipo, al que comunicó su deseo de ser traspasado.

El futuro de Simmons en los Sixers ha sido objeto de especulaciones desde la última eliminación ante los Atlanta Hawks en los playoffs de la temporada pasada, en una serie en que el australiano tuvo una mediocre actuación ofensiva.

Tras la caída en el séptimo partido ante los Hawks, el técnico de Philadelphia, el veterano Doc Rivers, cuestionó que Simmons pueda ser el base de un equipo campeón en la NBA.

A principios de septiembre, Embiid confió en que su compañero cambiara de opinión y permaneciera en el equipo.

"Me encanta jugar con Ben", dijo entonces Embiid. "Las estadísticas no mienten. Es un jugador increíble y fuimos todos quienes no conseguimos hacer el trabajo... Espero que todos vuelvan porque sabemos que somos lo suficientemente buenos para ganar".

