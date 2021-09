El peruano Santamaría trabaja para llegar a su techo y seguir en la selección

Fotografía de archivo de Anderson Santamaría (i) de Atlas disputando el balón con Fabián Castillo (d) de Juárez. EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 30 sep (EFE).- El peruano Anderson Santamaría, defensa del Atlas mexicano, dijo este jueves que trabaja para llegar a su tope futbolístico después de superar una lesión y con ello mantenerse en las convocatorias de la selección de Perú.

"La lesión fue muy dura para mí, me costó volver a recuperar el nivel óptimo que yo deseaba. No he llegado a mi techo, quiero seguir mejorando mi nivel para que se vea reflejado hasta el final del torneo y sobre todo también en la selección", explicó en rueda de prensa.

El defensor de 29 años admitió que aunque se ha ganado un puesto en el esquema titular del Atlas, no ha regresado al nivel que mantenía antes de sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por la cual fue operado en diciembre de 2019.

El oriundo de la ciudad de Tingo María regresó a las canchas en septiembre de 2020. El nivel que ha mostrado en su retorno lo ha mantenido en la mira del seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, quien lo convocó para los partidos de eliminatorias mundialistas de octubre.

Santamaría aceptó que la llegada del técnico argentino Diego Cocca al Atlas cambió la mentalidad del conjunto Rojinegro, acostumbrado a la "frustración" y a no ser protagonista en la Liga.

"Se cambió mucho el aspecto mental, tenemos mucha posesión. Antes nos ganaba la ansiedad de tener malos resultados, de que las cosas no salían. Ahora la frustración dentro del campo se está manejando mejor y todas las pequeñas cosas que se sumaron a este torneo se ven reflejadas en la tabla de posiciones", indicó.

Atlas es cuarto en la clasificación del torneo Apertura 2021 con 19 puntos y tiene la mejor defensa con cinco goles encajados en las primeras 11 jornadas.

"Hoy tenemos buenos resultados siendo la mejor defensa pero no nos confiamos. Aspiramos a más, queremos mantenernos por ese camino sin perder el piso", indicó.

El Atlas disputará el próximo sábado el 'derbi tapatío' al medirse con las Chivas de Guadalajara, un encuentro en el que la clave será el orden y la inteligencia, según Santamaría.

"La clave para este juego va a ser el orden, la paciencia y quizás ellos al estar de local van a querer proponer y nosotros vamos a hacer un juego inteligente para contrarrestar sus virtudes y aprovechar nuestros momentos", sentenció.