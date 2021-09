El Leicester traslada sus dudas a Europa

EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- El Leicester encajó en el Wojska Polskiego de Varsovia su primer revés europeo tras caer ante el Legia (0-1) en la segunda jornada del Grupo C.

El equipo de Brendan Rodgers, irregular en la Premier, próximo a la zona de descenso y sin resultados positivos en sus tres últimos encuentros, no mejoró en la Liga Europa y fue superado por un rival menor sobre el papel.

El equipo inglés no se sobrepuso al tanto anotado por el azerí Mahir Emreli a la media hora. Perdió el encuentro y, con un solo punto, es el colista de un cuarteto que domina inesperadamente el representante polaco.