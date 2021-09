El Gobierno boliviano procesará a quienes usen dinamita en conflicto cocalero

En la imagen cocaleros disidentes se enfrentan con policías en un nuevo día de luchas por la retoma de la sede de Adepcoca en La Paz (Bolivia). EFE/Martin Alipaz

La Paz, 30 sep (EFE).- El Gobierno boliviano sostuvo este jueves que las personas que porten dinamitas en el conflicto cocalero, que se mantiene en el país por más de diez días, afrontarán un proceso judicial y que el Ejecutivo no respalda a ninguno de los bloques que están en tensión por la dirigencia de la Asociación Departamental de Coca (Adepcoca) de La Paz.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, manifestó a los medios que las personas que sean identificadas que porten dinamita en el conflicto cocalero en La Paz podrán ser sometidas a un proceso judicial.

"Serán llevadas ante el Ministerio Público para que presten su declaración correspondiente; sin embargo, ya no serán soltadas dentro de las ocho horas, sino será un proceso judicial que se abrirá contra estas personas", indicó Castillo citado en un boletín.

El uso de dinamita en protestas sociales está prohibida por las normas bolivianas.

"UN TEMA PRIVADO"

De la misma forma el ministro señaló que el conflicto cocalero es un tema "totalmente privado" y que no respalda a ninguno de los bloques en conflicto, a pesar de que el pasado 21 de septiembre avaló la cuestionada dirigencia de Arnold Alanez en una conferencia de prensa.

"Nunca hemos respaldado, es un tema totalmente privado, hemos sido respetuosos de lo que determine la asamblea", enfatizó del Castillo.

Acotó que en la nueva "asamblea de la paz" convocada por el bloque de Alanez para la próxima semana se determinará si el mencionado seguirá a la cabeza de Adepcoca o se realizará otras elecciones.

El ministro indicó que la Policía no está resguardando el mercado de Adepcoca en La Paz, sino que está en los "alrededores" "evitando un enfrentamiento entre ambos bandos".

EL CONFLICTO

El conflicto se mantiene por más de diez días con jornadas en las que un bloque disidente a la dirigencia de Alanez se enfrentó a la Policía intentado ingresar al mercado Adepcoca, ubicado en la zona de Villa Fátima en La Paz.

En esas jornadas se hizo uso de gases lacrimógenos y la detonación de dinamitas que han afectado domicilios privados de vecinos en las inmediaciones del mercado de Adepcoca que incluso salieron a protestar con banderas blancas pidiendo el cese del conflicto.

Esta semana Alanez llamó a una asamblea general de socios para el próximo lunes en una cancha de fútbol en el que también están invitados el presidente del país, Luis Arce, y el ministro de Desarrollo Rural, Remy Gonzales.

Este jueves el Comité de Autodefensa de los cocaleros definió realizar otra asamblea el lunes para conformar un nuevo comité electoral para que llame a unas nuevas elecciones en un lapso de 10 días.

CARTA A LA ONU

Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora del país, informó este jueves que enviaron una carta dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciando el conflicto de Adepcoca en el país.

"Estamos viendo que no solamente es una cuestión de bandos rivales dentro de una asociación, estamos viendo que el Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, está apoyando descaradamente al señor Alanez", manifestó a los medios la diputada de CC, Lisa Claros.

La diputada añadió que ya son varios días que los vecinos de inmediaciones de Adepcoca, entre ellos niños y ancianos se ven perjudicados por esa situación.

Claros indicó que también se denuncia en la misiva sobre el "uso desmedido de agentes químicos" de parte de la Policía.

Las diferencias entre los cocaleros de Los Yungas afines y detractores al oficialismo viene desde 2019 por pugnas dirigenciales entre bloques de cocaleros críticos y afines al Gobierno.

Hace más una semana, Alanez fue elegido como máximo dirigente por aclamación y durante una asamblea que se celebró en una cancha de fútbol en La Paz sin la presencia de los afiliados de las provincias, según el bloque opositor, y tras intentos de elecciones que fracasaron.