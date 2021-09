El desempleo en Colombia bajó al 12,3 % en agosto

Fotografía de archivo en la que se registró al director del Departamento colombiano Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 30 sep (EFE).- La tasa de desempleo de Colombia en agosto fue del 12,3 %, lo que representó una reducción de 4,5 % comparado con el mismo mes del 2020 cuando la cifra fue de 16,8 %, según los datos publicados este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En total hay 3,1 millones de personas en situación de desempleo, "lo cual es una reducción de aproximadamente 914.000 personas que salieron del desempleo entre agosto de 2020 y agosto de 2021", informó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en una rueda de prensa.

Es también una bajada respecto al pasado mes de julio, cuando la tasa fue del 14,3 % y hubo 3,5 millones de personas desempleadas.

Las estadísticas del mercado laboral del mes de agosto también revelaron que entre agosto de 2020 y agosto de 2021 la población ocupada creció en casi 2 millones de personas, un aumento del 10,1 %.

"La población ocupada en el territorio nacional en agosto de 2021 fue de 21,7 millones de personas (...), que se compara con aproximadamente 19,7 millones de personas que teníamos ocupadas en agosto de 2020", destacó Oviedo.

Sin embargo, si comparamos con las cifras de 2019, "todavía necesitamos generar una dinámica de empleo mucho más importante para permitir la salida del desempleo de 375.000 personas de más frente a agosto de 2019, cuando el país no estaba afectado por la pandemia", apuntó el director del DANE.

Por otro lado, en agosto de 2021, hubo 15,7 millones de personas inactivas y fuera de la fuerza laboral, es decir, 580.000 personas menos que en agosto de 2020.

A pesar de que esta cifra se redujo, lo hizo de forma "relativamente baja", lo que puede señalar "un ingreso de población a la situación de inactividad económica por motivo de estudio", que a su vez indica una "señal positiva" de la vuelta a las aulas y una "mejora de la situación económica de algunas personas".

BUENAS NOTICIAS PARA LAS MUJERES

Oviedo destacó que este mes hubo buenas cifras de empleabilidad entre las mujeres y de los 1.995.000 puestos de trabajo que se crearon, más de un millón fueron para mujeres, sobre todo de 25 a 54 años.

El retorno a la presencialidad en el trabajo y la educación, la reactivación de sectores de salud y el levantamiento de restricciones de aforo en sectores de entretenimiento han hecho que las mujeres "salten a buscar trabajo" y "les abra las puertas a la empleabilidad de mujeres".

Sin embargo, la cifra de desempleo femenino sigue casi doblando la de masculino: mientras que en el total nacional la tasa de desempleo de hombres para agosto de 2021 fue de 9,4 %, para las mujeres se ubicó en 16,4 %.

Para poder "cerrar la brecha, de los 424.000 puestos de trabajo que necesitamos recuperar, 404.000 deberían ser para mujeres", apuntó el director del DANE.

"Eso significa que por cada hombre que aún no ha recuperado su puesto de trabajo entre 2019 y 2021, estamos viendo a 20 mujeres que no lo han hecho", subrayó.