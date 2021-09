eizagonzalez arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

eizagonzalez (@eizagonzalez) causó un gran éxito en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 2.529.118 de interacciones entre sus followers.

Eiza González Reyna nació el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México y es hija de la exmodelo mexicana Glenda Reyna y de Carlos González, quien murió en un accidente vial cuando ella tenía solo 12 años.

A los 14 años fue aceptada en la escuela de actuación de Televisa, el Centro de Educación Artística, en Ciudad de México, donde completó dos años de un curso de tres años antes de que fuese seleccionada como protagonista de la telenovela juvenil Lola, érase una vez. La telenovela comenzó a filmarse en 2006 y se estrenó el 26 de febrero de 2007 en México.​ Posteriormente se estrenó en varios países de América Latina y en Estados Unidos.

En enero de 2010, Eiza fue elegida como protagonista de la serie de televisión Sueña conmigo, interpretando el doble rol de Clara Molina y Roxy Pop.​ Dos años después, Eiza fue confirmada como la protagonista juvenil de la telenovela Amores verdaderos, una adaptación de la telenovela de TV Azteca Amor en custodia.

En marzo de 2013, González hizo su debut en la pantalla grande con el filme mexicano Casi treinta y ese mismo año fue anunciada como parte del reparto principal de la serie de televisión From Dusk till Dawn: The Series, en la cual interpretó a Santanico Pandemonium, papel que fue interpretado por Salma Hayek en 1996 en la película del mismo nombre.

En 2017, fue seleccionada para protagonizar la película Baby Driver, actuando junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey y Lily James,​ en el personaje de Darling.

En el 2021, González estrenó la película de Netflix Descuida, yo te cuido.