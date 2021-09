De Jong: Despedir a Koeman no arreglará los problemas del Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, durante el entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, España, 28 de septiembre de 2021. REUTERS/Albert Gea

30 sep (Reuters) - La derrota por 3-0 ante el Benfica en la Liga de Campeones, el miércoles, aumentó la presión sobre el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, pero el centrocampista Frenkie de Jong cree que su destitución no resolvería los problemas del club.

El Barça ha tenido un mal comienzo de temporada, situándose en la sexta posición de la Liga, a cinco puntos del líder, el Real Madrid, y con dos derrotas consecutivas por 3-0 en la Liga de Campeones, la primera frente al Bayern de Múnich.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, respaldó a Koeman la semana pasada, pero dijo que la junta directiva no esquivaría las decisiones difíciles si era necesario.

"No creo que cambiando al entrenador se solucione algo", dijo el holandés De Jong. "No puedo hablar sobre Koeman, no me corresponde.

"Tenemos que seguir luchando, estar juntos y superar esta situación. Solo se escapa de situaciones así cuando se trabaja duro y se está unido como equipo".

Koeman dijo que los jugadores siguen apoyándole, pero añadió que no sabía si la directiva sentía lo mismo tras el partido contra el Benfica.

"Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por los jugadores por la actitud que tienen. Por el club no sé", dijo Koeman.

"Ya veremos", añadió.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; Edición de Peter Rutherford, traducido por Tomás Cobos)