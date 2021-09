Danna Paola arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Danna Paola (@dannapaola) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 4.912.287 de interacciones entre sus fans.

La vida me regaló un hermano mayor por elección y un mejor amigo para toda la existencia, con pelo rizado, una cabeza loca, creativa, valiente con un humor y un corazón inigualable y hoy es su cumpleaños… 🎂 Coki de mi amor 💚 un año más festejando tu vida, celebrando el ser humano que eres y en todo lo que te has convertido, todo lo que me has dado y enseñado, todo lo que tienes para el mundo y para los que te amamos. TEEEE AMOOO con todo mi corazón ! Feliz vuelta al sol hemanooooooo! It’s your fukinnnn BDAAAAY!💚💚😍🎂😍🤍 #Cokifest2021 WIIIIII! HAPPY BDAAAAAAAAAAY!!





💞💎💞💎💞💎 tal cual 💞💎💞💎💎💎💎💎💎💞💎💎💎💎 #KAPRICHOSA





28/09/21 los tiempos de Dios son perfectos 🙏🏼 🌟 joder sigo muy emocionada ( disculpen mi bombardeo de la noticia ) pero quería dejar esto x aquí. Hoy aprendí que no nos debe de dar miedo brillar, sobresalir, aplaudirte, sentirte orgulloso y bendecido, abrazarte por un logro más, mirarte al espejo y decir “You worked so hard for this, and you’ve been through so much, and now look at you”. Y si, este momento estaba en mi bucket list de sueños, so. ✔️ Estoy segura que lo que sigue será aún mejor… 🌟⭐️ MY FUTURE IS UNLIMITED 🌟⭐️ nos vemos en VEGAS! 💖 @latingrammys ( no le puse sonido al video donde estoy hablando 🙈😂)





Ice cream chillin’ chillin’ 🍦👄





Mi 1a nominación en @latingrammys 🥺❤️ #KO “Mejor Álbum Vocal Pop” WHAAAAAT! De verdad esto es muy grande para mi, gracias gracias @latingrammys por esta nominación. Gracias a todos los que me acompañaron a crear este álbum tan mágico y lleno de energía, vamooooo!!!🔥🇲🇽❤️🔥🇲🇽 Gracias amigos x acompañarme en este viajeeeee @aitanax @luisasonza @sebastianyatra & @mikainstagram 🤍 @umusicmexico

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es una cantante, actriz, modelo y compositora.

Es hija del cantante mexicano Juan José Rivera y su madre es Patricia Munguía. Danna comenzó su carrera con tan sólo cuatro años de edad cuando participó en el programa Plaza Sésamo en 1999. Un par de años después, en 2001, la joven actriz consiguió su primer papel como protagonista de la novela María Belén, actuación por la que ganó su primer premio como Mejor Interpretación Infantil de los Premios Bravo.

Asimismo, firmó un contrato con Universal Music y grabó su primer álbum. En el 2004, Danna protagonizó la novela «Amy, la niña de la mochila azul» y lanzó su segundo disco llamado Océano. Después, en 2008, la artista debutó en el cine con la película Arráncame la vida y un año después dio vida a "Patitio" en la telenovela infantil-juvenil de Televisa, Atrévete a Soñar.

Dos años después, la actriz y cantante entró a formar parte de Disney y Pixar y dio voz a Rapunzel en la película animada Enredados. En 2016, la estrella juvenil regresó a la panatalla grande con Lo más sencillo es complicárselo todo y un par de años después, en 2018, Danna Paola fue parte de la serie española de Netflix, Élite, en donde interpretó el papel de Lucrecia. Finalmente, en 2021 la también cantante estrenó su más reciente álbum tutilado K.O.