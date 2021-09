Corte Constitucional define salida del alcalde de Quito

QUITO (AP) — La Corte Constitucional de Ecuador desestimó el miércoles una acción de protección interpuesta por el alcalde de Quito en funciones, Jorge Yunda, poniendo fin a una larga disputa legal y política en torno a su destitución, ocurrida meses atrás.

La resolución, aprobada por unanimidad en el tribunal de máxima instancia, señala que no hubo afectación a ningún derecho constitucional del demandante y que el proceso de su destitución se efectuó de acuerdo con lo estipulado en la normativa. Asimismo aceptó una acción extraordinaria interpuesta por su sucesor, Santiago Guarderas, quien dijo reasumirá el jueves la conducción de la ciudad capital.

En junio, una mayoría del Concejo Metropolitano, integrado por 21 concejales, destituyó a Yunda bajo la figura de incumplimiento de funciones. Esto en medio de denuncias en su contra por supuestos actos irregulares en la adquisición de pruebas para la detección del coronavirus durante la pandemia. La Fiscalía también investiga presuntas ilegalidades en la suscripción de contratos que involucrarían a dos de sus familiares, quienes se encuentran prófugos. Yunda ha señalado que todo obedece a una “persecución política”.

Con la medida del tribunal constitucional se deja sin efecto un dictamen judicial que favoreció al burgomaestre y lo mantuvo al frente de la principal entidad de la ciudad.

“Gané las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura, pero no me arrepiento”, escribió Yunda en Twitter luego de que la decisión de la Corte se hiciera pública.

“Gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan”, finalizó en su mensaje.

El vicealcalde Guarderas informó en un comunicado que el jueves reasumirá la alcaldía de la capital, y consideró que el pronunciamiento de la Corte Constitucional fue claro, unánime y de última instancia.