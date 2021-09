Colombia dice que Nicaragua viola derechos de pesca de raizales en el Caribe

La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez. Foto de archivo. EFE/ Leo Rodríguez

Bogotá, 29 sep (EFE).- La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, afirmó este miércoles que Nicaragua "ha violado los derechos de pesca de los raizales" del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al comentar las audiencias que tienen lugar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La comunidad raizal, integrada por afrocaribeños, está asentada en el archipiélago colombiano desde la época de la colonización europea en el Caribe Occidental.

Según la canciller, en las dos contrademandas de Colombia que hacen parte de estas audiencias, "se ha demostrado cómo Nicaragua no solamente ha violado los derechos de pesca de los raizales en esos bancos de pesca tradicionales, sino que también ha hecho amenazas que verdaderamente impiden que nuestros raizales hoy por hoy tengan el acceso pacifico a sus faenas de subsistencia".

Al acompañar en la sede de la CIJ, en La Haya, al equipo de abogados que atiende la demanda que presentó el gobierno de Managua por la supuesta violación de sus derechos en el mar Caribe, Ramírez manifestó en un video divulgado por la Cancillería que "Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso".

Explicó que las audiencias que comenzaron el pasado 20 de septiembre tienen que ver con "los derechos y libertades de ambos países en el área y no del fallo del año 2012".

Dicho fallo de la CIJ fijó los límites marítimos entre ambos países y confirmó la soberanía colombiana sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor que la que tenía.

Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos "como archipiélago y no como territorios inconexos".

En noviembre del mismo año, Managua pidió a la CIJ que le exigiera a Colombia la derogación de leyes "incompatibles con la sentencia" de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.

DERECHO INTERNACIONAL

"Hemos estado en la sesión de hoy en la que el equipo de abogados de Colombia presentó la segunda ronda de argumentos relacionados con esa demanda interpuesta por Nicaragua y también sobre la dos contrademandas que presentó nuestro país", dijo Ramírez en un video divulgado por la Cancillería.

La vicepresidenta y canciller añadió que "se ha demostrado" en todos los argumentos cómo "Nicaragua viola el derecho internacional cuando se adjudica de manera unilateral, por un decreto expedido en ese país, áreas marinas que no le pertenecen" al "medir equivocadamente los espacios marítimos en el mar Caribe".

"Al responder las acusaciones de Nicaragua, Colombia ha demostrado que tiene derecho a una zona contigua del archipiélago, que tiene también el derecho y la libertad de navegación y de sobrevuelo, que tiene el derecho a observar y reportar todas las actividades ilícitas en el área", añadió la vicepresidenta y canciller.

Ramírez explicó además que es obligación de Colombia "preservar el hábitat natural de la comunidad raizal", porque es una responsabilidad con ellos y con la humanidad.

Este viernes será la última intervención que tendrá Nicaragua y se espera que la Corte Internacional de Justicia falle de fondo en unos seis meses.