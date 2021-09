Ciencia.-Reconectan un circuito neuronal en un gusano usando partes de hidra

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Neuropéptidos de hidra, un pequeño organismo de agua dulce, han sido utilizados para reconectar sintéticamente circuitos neuronales en el cerebro de un gusano C. elegans.



Los neuropéptidos modulan la actividad de los neurotransmisores para aumentar o disminuir la fuerza de los impulsos entre las neuronas.



Por primera vez, los investigadores crearon líneas genéticas de C. elegans mutante que expresaban neuropéptidos del cerebro de Hydra, creando una sinapsis artificial que reconectaba un circuito de comportamiento en el gusano. Debido a que ninguna de las otras sinapsis en el cerebro, además de las equipadas con el receptor de hidra y el neuropéptido, podía escuchar la "orden", era como darles un teléfono para que pudieran comunicarse.



"Estos péptidos neuromoduladores te permiten comunicarte a distancia", dijo en un comunicado Daniel Colón-Ramos, miembro de MBL (Marine Biological Laboratory) de la Universidad de Yale. "Te da más flexibilidad como investigador para manipular neuronas que no están adyacentes entre sí", añadió.



Los investigadores utilizaron una línea mutante de C. elegans a la que le faltaba la conexión neuronal que controlaba un comportamiento específico, el comportamiento que les decía que estaban llenos y que debían dejar de buscar comida. Al tomar genes que codifican un neuropéptido y su receptor de Hydra y colocarlos en el gusano C. elegans, los investigadores pudieron restaurar el circuito neuronal que controla este comportamiento. Crearon dos líneas genéticas separadas: una que contenía el neuropéptido y otra que contenía el receptor. La descendencia del par contenía la vía completa del péptido neural.



La investigación ha sido publicada en Nature Communications.