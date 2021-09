Ciencia.-Ingenuity aborta su vuelo 14 en Marte tras detectar una anomalía

30-09-2021 Helicóptero Ingenuity POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte canceló su vuelo número 14 tras detectar una anomalía en algunos de los pequeños motores que rigen las palas que hacen volar la aeronave.



Para este vuelo, programado el 18 de septiembre, el equipo se estuvo preparando para comenzar a volar con una velocidad de rotor más alta para compensar la disminución de la densidad atmosférica causada por los cambios estacionales en Marte. Aumentar la velocidad del rotor es un cambio significativo en la forma en que hemos estado volando hasta ahora, por lo que queríamos avanzar con cuidado. El primer paso fue realizar una prueba de giro a alta velocidad a 2.800 rpm en el suelo y, si todo iba bien, el segundo paso fue realizar un vuelo de corta duración, sobrevolando brevemente nuestra ubicación actual, con una velocidad de rotor de 2.700 rpm.



Según explica la misión en una actualización de estatus, la prueba de giro de alta velocidad se completó con éxito el 15 de septiembre. Los motores de Ingenuity hicieron girar los rotores hasta 2.800 rpm, mantuvieron brevemente esa velocidad y luego hicieron girar los rotores hacia abajo hasta detenerse, todo exactamente como se ordenó para la prueba. Todos los demás subsistemas funcionaron sin problemas. De particular interés fue determinar si las velocidades más altas del rotor causan resonancias (vibraciones) en la estructura de Ingenuity. Las resonancias son un desafío común en los helicópteros aéreos y pueden causar problemas con la detección y el control, y también pueden provocar daños mecánicos.



Los datos de este último giro a alta velocidad no mostraron resonancias a las rpm más altas del rotor. El exitoso giro a alta velocidad fue un logro emocionante para Ingenuity y nos dio luz verde para proceder a un vuelo de prueba con una velocidad de rotor de 2.700 rpm.



El vuelo de prueba estaba programado para el 18 de septiembre y se suponía que sería un breve vuelo estacionario a 5 metros de altitud con una velocidad de rotor de 2.700 rpm. Cuando llegó el momento, Ingenuity decidió no despegar porque detectó una anomalía en dos de los pequeños servomotores de control de vuelo durante su verificación automática previa al vuelo y lo canceló según los protocolos.



Ingenuity controla su posición y orientación durante el vuelo ajustando el paso de cada una de las cuatro palas del rotor mientras giran alrededor del mástil. El paso de la hoja se ajusta a través de un mecanismo de plato cíclico, que es accionado por servomotores. Cada rotor tiene su propio plato cíclico controlado independientemente, y cada plato cíclico es accionado por tres servos, por lo que Ingenuity tiene seis servomotores en total. Los servomotores son mucho más pequeños que los motores que hacen girar los rotores, pero hacen una gran cantidad de trabajo y son fundamentales para un vuelo estable y controlado.



Debido a su importancia crítica, Ingenuity realiza una verificación automática de los servos antes de cada vuelo. Esta autoprueba conduce los seis servomotores a través de una secuencia de pasos en su rango de movimiento y verifica que alcanzan las posiciones ordenadas después de cada paso.



Los datos del movimiento anómalo previo al vuelo muestran que dos de los servomotores del plato cíclico del rotor superior, los servos 1 y 2, comenzaron a oscilar con una amplitud de aproximadamente 1 grado sobre sus posiciones ordenadas justo después del segundo paso de la secuencia. El software de Ingenuity detectó esta oscilación y canceló rápidamente la autocomprobación y el vuelo.



El equipo está investigando la anomalía. Para recopilar más datos, hicieron que Ingenuity ejecutara pruebas de movimiento de servo adicionales durante la semana pasada, con una prueba de movimiento el 21 de septiembre y otra el 23. Ambas pruebas de meneo se ejecutaron con éxito, por lo que el problema no es completamente repetible.



SIGNOS DE DESGASTE



Una teoría de lo que está sucediendo es que las partes móviles en las cajas de engranajes de los servos y los acoplamientos del plato cíclico están comenzando a mostrar algo de desgaste ahora que Ingenuity ha realizado más del doble de vuelos de lo planeado originalmente (13 completados versus cinco planeados). El desgaste de estas piezas móviles provocaría un aumento de holguras y una mayor holgura, y podría explicar la oscilación del servo.



Otra teoría es que la prueba de giro de alta velocidad dejó el rotor superior en una posición que carga los servos 1 y 2 de una manera única que induce la oscilación que no habíamos encontrado antes. El equipo en la Tierra dispone de varias herramientas para solucionar la anomalía y muestra optimista.



Se tardarán algunas semanas para completar el análisis porque Marte estará en conjunción solar hasta mediados de octubre, y no vinculará ninguna secuencia de comando a Ingenuity durante ese tiempo.