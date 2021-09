China ordena que se aseguren suministros de energía a toda costa

(Bloomberg) -- Funcionarios del Gobierno central de China ordenaron a las principales empresas energéticas estatales del país, desde el carbón hasta la electricidad y el crudo, que aseguren los suministros para este invierno a toda costa, según personas familiarizadas con el tema.

La orden vino directamente del viceprimer ministro, Han Zheng, que supervisa el sector energético y la producción industrial del país, y fue hecha durante una reunión de emergencia a principios de esta semana con funcionarios del Pekín y la agencia de planificación económica, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Los apagones no serán tolerados, indicó la gente.

Los futuros del petróleo borraron pérdidas anteriores en Nueva York. El West Texas Intermediate subió hasta un 0,8% a US$75,39 el barril en la Nymex. Los futuros del carbón chino subieron anteriormente a un récord, al tiempo que el país lidia con la escasez de combustible antes de un feriado de una semana. Este año, los precios se han más que duplicado en medio de la creciente demanda de electricidad de las fábricas y el lento crecimiento de la producción de las minas.

La reunión de emergencia resalta la crítica situación en China. Mientras tanto, una severa crisis energética se ha apoderado del país y varias regiones han tenido que reducir la energía al sector industrial, en tanto que algunas áreas residenciales incluso han enfrentado apagones repentinos.

Las llamadas al Consejo de Estado no recibieron respuesta fuera del horario comercial.

En una señal de lo preocupados que están los funcionarios chinos, el premier, Li Keqiang, prometió que se harán todos los esfuerzos posibles para mantener el crecimiento económico. China garantizará que se satisfagan las necesidades de los medios de vida básicos y mantendrá el suministro, señaló Li, citado por la radio China National durante una reunión con diplomáticos extranjeros este jueves.

Nota Original:China Orders Top Energy Firms to Secure Supplies at All Cost (1)

More stories like this are available on bloomberg.com