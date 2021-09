Candidato de derecha chileno retira 10 % de pensiones pese a estar en contra

En la imagen el candidato presidencial Sebastián Sichel. EFE/ Orlando Barría

Santiago de Chile, 30 sep (EFE).- El candidato presidencial de la derecha chilena, Sebastián Sichel, reconoció este jueves que efectuó el primer retiro anticipado del 10 % de sus fondos de pensiones pese a ser uno de los mayores críticos al cuarto retiro que aprobaron esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas.

"Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para en el caso mío mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a un Ahorro Previsional Voluntario", señaló Sichel en un video viralizado en redes sociales luego de negarse durante días a transparentar si había solicitado el retiro del dinero.

"No voy a caer en el debate moral. La incoherencia es de quienes están tirando voladores de luces y no discutimos el cambio al sistema de pensiones", señaló molesto el pasado lunes al ser consultado sobre este tema.

Los cuestionamientos se intensificaron luego que los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente) también reconocieran que hicieron uso del primer retiro por razones personales, pese a llamar públicamente a rechazarlo alineados con la posición del Ejecutivo.

En la misma situación se vieron la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (hoy parte del comando de Sichel) y la delegada constitucional Teresa Marinovic, que ya confirmaron el retiro del primer 10 %.

Las declaraciones de Sichel abrieron un flanco que ya ha sido aprovechado por diversas fuerzas políticas adversarias en plena carrera presidencial, que han apuntando la "inconsistencia" e "hipocresía" del candidato oficialista.

"En medio de esta tremenda crisis de confianza, se descubre a un candidato ocultando y sacando provecho económico de exactamente lo mismo que critica a los demás. Debemos tener mucha más transparencia y honestidad para hacer avanzar los cambios que nuestro país necesita", publicó el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric.

"Chile no necesita esta política del espectáculo y de la falta de coherencia de la que hace gala el candidato #Sichel. Chile necesita un sistema de pensiones justo, con pensiones dignas y una presidenta que entienda que el sistema de AFP es un fracaso y que hay que cambiarlo", señaló por su parte la carta presidencial de la centro-izquierda y senadora, Yasna Provoste.

Desde la llegada de la covid-19 se han aprobado tres retiros del 10 %, el primero hace poco más de un año, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de más de 50.000 millones de dólares para entidades que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), organismos privados que mueven esos recursos en el mercado financiero.