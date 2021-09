Belén Esteban pone rumbo a la boda de Anabel Pantoja y nos cuenta cómo está tras la muerte de su abuela

30-09-2021 Belén Esteban, rumbo a la boda de Anabel. MADRID, 30 (CHANCE) A pesar de que la muerte de doña Ana 48 horas antes de su boda con Omar Sánchez ha supuesto un durísimo golpe para Anabel Pantoja, la colaboradora ha decidido seguir adelante con sus planes y este viernes celebrará su enlace en la isla de La Graciosa rodeada de muchos de sus seres queridos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



A pesar de que la muerte de doña Ana 48 horas antes de su boda con Omar Sánchez ha supuesto un durísimo golpe para Anabel Pantoja, la colaboradora ha decidido seguir adelante con sus planes y este viernes celebrará su enlace en la isla de La Graciosa rodeada de muchos de sus seres queridos.



Totalmente destrozada y dispuesta a cancelar su gran día por el fallecimiento de una de las personas más importantes de su vida, habría sido una llamada de Isabel Pantoja a Anabel pidiendo que por favor se casara porque habría sido el deseo de su abuela, el factor decisivo para que la 'sobrinísima' cambiase de opinión y finalmente celebre su boda en la fecha prevista, este viernes 1 de octubre.



Mientras Anabel continúa en Cantora dando el último adiós a doña Ana en compañía de sus tíos Isabel y Agustín, de su prima Isa Pantoja y de su íntima amiga Raquel Bollo, Belén Esteban ha puesto rumbo a Lanzarote para estar en la isla cuando regrese su amiga y compañera a lo largo del día de hoy, y tenerlo todo preparado para la fiesta de mañana.



A primera hora de la mañana la 'Princesa del pueblo' llegaba al aeropuerto de Barajas visiblemente cansada y sin la compañía de su marido, Miguel Marcos, que no ha podido cogerse los días en el trabajo para acompañarla al enlace. Muy seria, Belén aseguraba que "entiendo el madrugón pero no voy a decir nada" cuando le hemos preguntado cómo está Anabel tras la muerte de su abuela.



"A ver, escucharme, nosotros vamos a la boda de Omar y de Anabel ¿qué queréis que os digamos? Es que no voy a responder nada ni de Kiko, ni de Anabel ni de Isabel Pantoja ¿Lo entendéis?", apuntaba, aunque finalmente nos contaba cómo están su amiga y el resto del clan en estos complicados momentos: "Pues Anabel, Kiko, Isabel, toda la familia* ¿cómo va a estar? Aunque tu abuelita llevara años enferma es tu abuela".



¡Dale al play y no te pierdas el momento!