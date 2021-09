Bancos centrales ven riesgos en monedas digitales de Gobiernos

(Bloomberg) -- Las monedas digitales respaldadas por los bancos centrales podrían convertirse en un refugio preferido durante una futura crisis financiera, lo que podría agravar las corridas de los bancos comerciales.

Este es uno de los posibles riesgos para la estabilidad financiera que se plantean en una serie de informes de bancos centrales de todo el mundo, como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza, entre otros.

Durante una crisis, una moneda digital del banco central “podría percibirse como un refugio seguro”, según los informes publicados el jueves por el Banco de Pagos Internacionales (BPI). “Las pruebas de corridas bancarias sistémicas anteriores indican cuán poderoso es el ímpetu de una corrida bancaria y, por lo tanto, cómo los menores costos de transacción de una moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés) podrían exacerbar las corridas bancarias”.

Los banqueros centrales están contemplando la posibilidad de adoptar sus propios tokens digitales a medida que otras criptomonedas surgen en el vacío para establecer transacciones internacionales instantáneas y de baja fricción con poca o ninguna regulación. China ya está desarrollando un yuan digital, lo que está presionando a otros para que sigan su ejemplo.

La investigación de los bancos centrales también detalló los posibles efectos en los gigantes bancarios mundiales, lo que sugiere que las CBDC podrían afectar significativamente los depósitos comerciales y poner en peligro la financiación del sector.

Las monedas digitales respaldadas por el Gobierno “podrían provocar una mayor volatilidad en los depósitos y/o una reducción significativa a largo plazo en los depósitos de los clientes”, según uno de los informes. “Esto podría, en determinadas circunstancias, afectar la rentabilidad de los bancos, los préstamos y la prestación general de servicios financieros”.

Ambos riesgos podrían gestionarse imponiendo controles estrictos a las CBDC, sugieren los documentos. Límites estrictos a las transferencias o tenencias de monedas digitales podrían mitigar estos peligros, al igual que un largo período de transición antes de lanzar los nuevos activos. También se podrían imponer salvaguardas de precios, como tasas de interés no competitivas, según los informes.

Wall Street y el sector de las criptomonedas esperan con impaciencia un documento de investigación de la Fed en los próximos días que se espera que dirija la conversación en EE.UU. sobre la adopción de un dólar digital. La Fed contribuyó a los documentos del BPI del jueves, sugiriendo que los temas que esbozaron podrían complementar el informe pendiente de EE.UU.

“La prueba definitiva se aplicará al evaluar una moneda digital de un banco central y otras innovaciones digitales: ¿Existen beneficios claros y tangibles que superen los costos y riesgos?”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa la semana pasada.

