Ayuso discute con congresistas hispanos sus tesis sobre el indigenismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy jueves en Washington, donde discutió sus tesis sobre el indigenismo como el nuevo comunismo con un grupo de congresistas hispanos en la reunión semanal del Caucus Hispano. EFE/Comunidad de Madrid

Washington, 30 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, discutió este jueves en Washington sus tesis sobre el "indigenismo como el nuevo comunismo" con un grupo de congresistas hispanos, uno de los cuales, el californiano de origen mexicano Raúl Ruiz, le reprochó haber abierto este debate.

Ayuso fue invitada a intervenir durante unos minutos en la reunión semanal del Caucus Hispano, que componen 38 congresistas -entre senadores y miembros de la Cámara Baja- demócratas, aunque en el encuentro con la presidenta autonómica hubo muchos menos.

En sus declaraciones a la prensa tras el breve encuentro, Ayuso aseguró haber trasladado "sobre todo preguntas" a los congresistas sobre su conocimiento de Madrid, pero también les "lanzó" el "debate" sobre por qué los españoles se tienen que cuestionar ahora su legado en el continente americano.

"Por qué ahora se está haciendo una revisión sobre la historia de España, el legado de España en América y qué países abrazados a esa corriente están mejor, porque yo creo que ninguno", dijo Ayuso, quien una vez más insistió en que este "comunismo" que se basa en crear "agravios" no está trayendo beneficios a los países en los que se practica sino "todo lo contrario".

Algunos de los congresistas de este caucus representan a tribus indígenas, pero Ayuso insistió en aclarar que "del mismo modo que social y socialismo no es lo mismo y popular y populismo no es lo mismo, tampoco lo es indígena e indigenismo".

Entre los legisladores que estuvieron en el encuentro figuraba el presidente del Caucus Hispano, el demócrata Raúl Ruiz, nacido en Zacatecas (México) y que manifestó su desacuerdo con algunos de los comentarios que Ayuso ha expresado en los últimos días sobre los movimientos indigenistas, explicó a Efe una fuente conocedora de la reunión.

El Caucus Hispano se reúne de manera semanal. A esos encuentros, que duran una hora y media, suelen acudir casi todos sus legisladores, aunque en varias ocasiones suelen entran y salir de la sala para atender otros asuntos (O se desconectan si están de manera remota).

En el momento en que Ayuso intervino en la reunión del Caucus Hispano había solo cinco legisladores presentes en la sala o conectados de manera remota, según dijo a Efe la misma fuente.

La presidenta autonómica recordó en sus declaraciones que la de hoy es una jornada "histórica" en el Congreso de Estados Unidos con importantes votaciones como la del proyecto de ley para evitar el cierre de la Administración.

Los otros cuatro legisladores que estuvieron en el intercambio con Ayuso son: Pete Aguilar, Linda Sánchez, Grace Napolitano y Nanette Diaz Barragán, según las mismas fuentes consultadas.

Ayuso, sin embargo, aseguró que en el rato que ella participó en el encuentro había "físicamente cinco o seis" congresistas y "unos diez o doce" conectados por zoom.

El encuentro con el Caucus Hispano ha sido el último del viaje estadounidense de Ayuso, que va este jueves de vuelta a Madrid tras seis días entre la capital y Nueva York.

Aseguró que vuelve a España con "muchos deberes" porque "desconocía lo poco que se habla de Madrid" en este país.

Además señaló que en muchos de los encuentros que ha tenido estos seis días sus interlocutores le han advertido de que "los impuestos y exceso de burocracia son un lastre para la inversión" en España que "perjudica" a Madrid, como también "la gestión de visados para el inversor".

También aseguró que le han dicho muchos estadounidenses lo que les sorprende cómo los españoles hablan "mal" de su propio país.