Argelia.- Argelia ve un triunfo "rotundo" del Sáhara Occidental en el fallo del TUE sobre acuerdos entre UE y Marruecos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Argelia han catalogado como una "victoria rotunda" para el pueblo saharaui la resolución del Tribunal General de la Unión Europa (TUE) sobre anular el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, que incluía el territorio pendiente de descolonización.



Así pues, el ministro de Asuntos Exteriores argelino, Ramtane Lamamra, ha calificado la decisión de triunfo para la "legítima" causa del pueblo saharaui, que lleva años luchando por su independencia, según recoge el diario 'Tout sur L'Algerie'.



Argelia y Marruecos han protagonizado recientemente una escalada de tensiones tras la ruptura de sus relaciones diplomáticas a finales de agosto, principalmente motivada por la disputa entra ambos países sobre la soberanía del Sáhara Occidental, conflicto en el que Argel se posiciona en favor del Frente Polisario.



De este modo, Lamamra ha celebrado el "reconocimiento de la representatividad del Frente Polisario por parte del máximo órgano judicial de la Unión Europea", a la par que ha puesto en valor la cancelación de los acuerdos en sí mismo.



Para el encargado de la cartera de Asuntos Exteriores de Argelia, el TUE ha tomado su decisión "basándose en el principio de libre determinación y en el requisito del consentimiento del pueblo de Sáhara Occidental mediante (...) el Frente Polisario".



"Esta nueva consagración legal de su personalidad internacional (la de Sáhara Occidental) tiene el efecto esclarecedor de reducir a la nada las pretensiones expansionistas de Marruecos", ha zanjado.



SENTENCIA ANULATORIA DEL ACUERDO



El TUE ha anulado este miércoles el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos por incluir el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización, así como las ventajas arancelarias que el bloque concede a productos de la antigua colonia española en virtud del pacto comercial entre Bruselas y Rabat.



La sentencia del tribunal de Luxemburgo ha estimado dos recursos planteados por el Frente Polisario, pero mantiene la aplicación de dichos acuerdos "durante un cierto periodo de tiempo" para "preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales".



En primer lugar, el Tribunal General rechaza los argumentos del Consejo de la UE (los Estados miembros) según los cuales el Frente Polisario carece de capacidad procesal ante el TUE y de legitimidad.



La sentencia, en particular, recalca que ambos acuerdos "tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio".



Con respecto al fondo del asunto, el Tribunal General ha confirmado que la UE y Marruecos pueden celebrar un acuerdo aplicable al Sáhara Occidental, puesto que esta posibilidad "no está descartada por el Derecho Internacional". Pero a continuación apunta que "no se ha respetado la exigencia relativa al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental".



Por último, el fallo considera que, a diferencia de lo que defendían los Estados miembros, no era "imposible en la práctica" obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos por la "situación particular" de la antigua colonia española.



En cambio, el TUE ha declarado inadmisible el recurso que el Polisario interpuso contra el reparto de las posibilidades de pesca en aguas marroquíes y saharauis entre buques europeos, aunque este reglamento queda obsoleto con la anulación del acuerdo pesquero.