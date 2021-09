AMP2.-Corea.- Kim Jong Un rechaza la propuesta de diálogo de EEUU y anuncia el restablecimiento de comunicación con Seúl

Las vías de comunicación se reabrirán "a principios de octubre" en un "esfuerzo" de Corea del Norte por mejorar las relaciones



Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, elegida como miembro de la Comisión de Asuntos Estatales



El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha rechazado este miércoles las propuestas de diálogo de Estados Unidos al considerar que son "una fachada" para "encubrir sus hostilidades" hacia Pyongyang, y ha anunciado el restablecimiento de las líneas de comunicación con Corea del Sur para "principios de octubre".



En un discurso ante la Asamblea Popular Suprema, Kim ha arremetido contra la "amenaza militar" y la "política hostil" de Washington contra Corea del Norte, que, a su juicio, no ha cambiado "en absoluto", como se ha "demostrado claramente" desde el inicio de la nueva Administración, la del presidente Joe Biden, informa la agencia oficial norcoreana KCNA.



"La forma y el método de su expresión se están volviendo más astutos", ha criticado el líder norcoreano, quien ha afeado las "terribles actividades militares" llevadas a cabo por Estados Unidos y Corea del Sur, que "destruyen la estabilidad y el equilibrio alrededor de la península".



Por ello, ha mostrado su negativa ante las reiteradas propuestas de diálogo emitidas por Washington, que ha abogado por una conversación "sin condiciones previas", una oferta que Kim ha calificado como una "fachada" para "engañar a la comunidad internacional y encubrir sus hostilidades".



"Es solo una extensión de la política hostil seguida por las administraciones estadounidenses en el pasado", ha reiterado, para aseverar que "el peligro más fundamental" en la actualidad "es el poder y la arbitrariedad de Estados Unidos y sus seguidores".



En este sentido, ha censurado que Seúl participe en los ejercicios militares junto a Washington, por lo que ha pedido que "antes de declarar el fin de la guerra (de Corea)", una cuestión reclamada por Corea del Sur, se garantice "el respeto mutuo" entre ambas partes.



"Las autoridades surcoreanas deben cambiar su actitud de confrontación habitual hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC), defender la postura de independencia nacional a través de acciones en lugar de palabras y tratar las relaciones intercoreanas con una actitud de resolver primero los problemas fundamentales", ha solicitado.



Kim ha recordado así que "una vez más" depende de la "actitud" de las autoridades surcoreanas si las relaciones intercoreanas "se restablecen y se desarrollan en una nueva etapa, o si el actual estado de deterioro continúa".



Por ello, ha pedido a su país vecino que "salga del engaño de que debería contener las provocaciones de Corea del Norte" y ha asegurado que "no tiene intención de provocar ni infligir daño".



Como parte de un "esfuerzo por hacer realidad las expectativas y aspiraciones" de que las "tensas" relaciones intercoreanas "se restablezcan lo antes posible y haya una paz sólida", el líder norcoreano ha anunciado que las líneas de comunicación Norte-Sur, interrumpidas en agosto, se restablecerán "desde principios de octubre".



Ambos países reabrieron las vías de comunicación oficiales en julio tras un largo silencio de trece meses de duración. Sin embargo, Corea del Norte no respondió en agosto a los intentos de Corea del Sur de establecer contacto regular en protesta por las maniobras conjuntas realizadas entre Seúl y Washington en ese mismo mes.



Este discurso de Kim se ha producido en la misma jornada en la que Pyongyang ha confirmado haber probado un misil hipersónico recién desarrollado, una manifestación que fue detectada por las autoridades japonesas y surcoreanas y que está siendo analizada por estas y Estados Unidos. Además, recientemente Corea del Norte ha probado un nuevo sistema de misiles ferroviarios.



Al respecto, el líder norcoreano ha ahondado este miércoles en que en el sector de defensa, el país está "impulsando el desarrollo de un nuevo y poderoso sistema de armas" que puede manejar "la inestable situación militar en la península de Corea" y "reprimir completamente los movimientos militares de las fuerzas hostiles".



Por otro lado, la Asamblea Popular Suprema norcoreana ha elegido este miércoles a la hermana del líder norcoreano y considerada como una posible sucesora al poder, Kim Yo Jong, como uno de los miembros de la Comisión de Asuntos Estatales, el principal organismo gubernamental del país.



En respuesta al discurso de Kim, el Ministerio de Unificación surcoreano ha destacado que la reactivación de las comunicaciones oficiales permitirá abordar asuntos pendientes entre ambos países y ha agregado que realizará los preparativos para la reconexión de las mismas, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.



Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha indicado que Washington "no tiene intenciones hostiles" hacia Corea del Norte y ha defendido que aboga por "una postura calibrada y práctica abierta a la diplomacia para lograr progresos tangibles".



"Estamos preparados para reunirnos con Corea del Norte sin condiciones previas. Esperamos que Corea del Norte responda de forma positiva a nuestro acercamiento", ha agregado, antes de señalar que el objetivo es lograr "aumentar la seguridad de Estados Unidos, los aliados y las fuerzas desplegadas", según ha informado la emisora Voice of America.