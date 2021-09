AMP.- O.Próximo.- Mueren tres palestinos por disparos de las fuerzas de seguridad en varios incidentes

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Al menos tres palestinos han muerto este jueves a manos de las fuerzas de seguridad de Israel en distintos incidentes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una aldea cisjordana y la Franja de Gaza, según medios palestinos e israelíes.



En un primer incidente, la Policía de Israel ha informado de que una mujer palestina ha muerto tiroteada cuando intentaba apuñalar a agentes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, según informa el medio local 'The Times of Israel'.



Así, ha detallado que el incidente se ha producido sobre las 6.30 horas (hora local) en una de las entradas que conduce al Monte del Templo --o Explanada de las Mezquitas, para los musulmanes--, cuando la mujer se ha acercado a los agentes con un cuchillo y ha intentado herirlos, por lo que los policías han abierto fuego contra ella.



La Policía ha señalado que los servicios sanitarios han acudido al lugar para atenderla, pero finalmente han confirmado el fallecimiento. La mujer, de unos 30 años, procedería de las afueras de la ciudad de Yenin, en el norte de Cisjordania, según recoge la prensa israelí.



Precisamente, en la aldea de Burqin, cerca de Yenín, se ha producido en la mañana de este jueves otro incidente en el que ha fallecido un joven palestino y otros dos han resultado heridos.



Según han relatado testigos a la agencia oficial palestina WAFA, el Ejército israelí ha intervenido en un domicilio de forma "encubierta" y ha disparado al joven, identificado como Alaa Naser Muhamad Zayud, de 22 años, que finalmente ha muerto.



Además, otras dos personas han resultado heridas en el marco de este suceso y han sido trasladadas a centros hospitalarios para ser atendidas, mientras otro par de individuos ha sido arrestado por las autoridades israelíes, según ha asegurado el alcalde de Burqin a la mencionada agencia palestina.



Posteriormente, un palestino identificado como Mohamad Abdulkarim Amar ha muerto tiroteado cerca del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Según WAFA, el hombre estaba cazando pájaros cuando los soldados israelíes abrieron fuego contra él.



El Ejército de Israel ha confirmado que los militares dispararon contra el hombre después de que se acercara a la frontera con otras dos personas, tal y como ha recogido 'The Times of Israel'.



"Tres sospechosos se acercaron a la valla de seguridad en el norte de la Franja de Gaza y uno de ellos se arrastraba por el suelo con una bolsa sospechosa", ha manifestado. "Tras ser localizado, las tropas sobre el terreno abrieron fuego contra el sospechoso", ha zanjado.