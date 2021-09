Alcalde italiano celebrado por trabajar por integración inmigrantes recibe pena de 13 años de cárcel

Foto de archivo. El alcalde Domenico Lucano posa para una foto en Riace, Italia, 22 de abril de 2016. Picture taken April 22, 2016. Kontrolab via REUTERS/File Photo

ROMA, 30 sep (Reuters) - Un exalcalde italiano que ganó elogios en todo el mundo por su enfoque innovador en la integración de los migrantes fue condenado el jueves a 13 años y dos meses de cárcel por irregularidades en la gestión de los solicitantes de asilo en su ciudad, dijeron sus abogados.

Domenico Lucano, de 63 años, fue alcalde de Riace, un pueblo medieval en la cima de una colina de alrededor de 1.900 residentes en la región de Calabria del sur de Italia, de 2004 a 2018. Fue incluido por la revista Fortune como uno de los 50 líderes más importantes del mundo en 2016.

"He pasado mi vida contra los clanes de la mafia, me he puesto del lado de (...) los refugiados que llegaron (...), hoy todo termina para mí", dijo Lucano a periodistas afuera del tribunal en la ciudad calabresa de Locri.

Medios italianos informaron que enfrentaba cargos que incluían malversación de fondos, abuso de poder e incitación a la inmigración ilegal para eludir las reglas de asilo. No quedó claro de inmediato por qué delitos fue condenado.

Al final de su mandato, más de 300 habitantes de Riace eran migrantes.

"Esperaba una absolución total, no imaginaba nada como esto", reconoció Lucano.

La sentencia fue casi el doble de lo que habían solicitado los fiscales que lo investigaban, reportaron medios locales.

En un comunicado, sus abogados Giuliano Pisapia y Andrea Daqua calificaron la sentencia de "absurda" y que "contradice todas las pruebas". Afirmaron que apelarían tan pronto como se publicaran los motivos de la sentencia.

En Italia, un acusado tiene derecho a dos apelaciones antes de que se imponga una sentencia.

El fallo enfureció a organizaciones benéficas y políticos de izquierda, pero complació a los partidos de derecha antes de las elecciones locales programadas para este fin de semana en Calabria, donde Lucano se presenta como candidato al consejo regional.

"La izquierda presenta candidatos condenados a 13 años de prisión", escribió en un comunicado el líder de la Liga Matteo Salvini, un feroz opositor a los proyectos migratorios de Lucano.

(Reporte de Angelo Amante; Editado en español por Janisse Huambachano)