2-0. Columbus Crew vence a Cruz Azul y da a la MLS título de Copa Campeones

En la imagen, José de Jesús Corona de Cruz Azul, en una fotografía de archivo. EFE/Andrés Herrera

Columbus (EE.UU.), 29 sep (EFE).- El Columbus Crew, campeón de la Liga Profesional de la Fútbol (MLS) de Estados Unidos venció este miércoles por 2-0 al Cruz Azul, campeón de la Liga MX, de México, y ganó la tercera edición de la Copa de Campeones.

Los goles del partido llegaron a los cuatro minutos de la primera parte que anotó el su propia meta el delantero Bryan Ángulo y a los 74 por mediación de Jonathan Mensah, que remató de cabeza, en posición un tanto dudosa, el centro que le puso el argentino Milton Valenzuela, y el arquero Jesú Corona falló en el despeje.

Antes que llegase el segundo gol, el Cruz Azul, a pesar de no haber hecho su mejor fútbol, si tuvo claras oportunidades de conseguir al menos el gol del empate, pero el arquero del Crew, el reserva Evan Bush, se erigió en la gran figura del equipo campeón de la MLS, que a pesar de tener bajas importantes, fue siempre mucho más disciplinado y ordenado que el campeón del fútbol mexicano.

El gol marcado tan pronto y en propia meta cambió por completo la marcha del partido y favoreció los planes del entrenador del Crew, Caleb Porter, que mantuvo de forma permanente a nueve jugadores dentro de su área, mientras que solamente al frente quedaban el argentino Lucas Zelarayán y el español Miguel Berry, en labor de desgaste y en busca de conseguir el segundo gol con el contraataque.

Mientras que el peruano Juan Reynoso, responsable técnico del Cruz Azul, decidió jugar prácticamente la primera parte con apenas dos jugadores atrás y ocho en busca del gol del empate que no llegó ante la falta de definición de los delantero.

Todo podría haber cambiado al inicio de la segunda parte cuando Jonathan Rodríguez, que había salido por Pablo Aguilar, solo dentro del área ante Bush envió el balón por encima del larguero cuando lo más difícil era fallar.

Lo hizo y ahí también fue otro momento de inflexión en el juego del Cruz Azul, que intentó meter balones por alto dentro del área del Crew, donde los defensores superaron siempre a los delanteros del equipo campeón de México que comenzó a ir de más a menos.

Hasta que llegó el minuto 74 cuando de nuevo otro regalo, el segundo del partido, esta vez de la defensa del Cruz Azul y el propio Corona, permitió que Mensah pusiese el segundo gol en el marcador y asegurase la merecida victoria del Crew, no tanto por su fútbol sino porque fue el que mejor defendió y más suerte tuvo.

Mientras que el Cruz Azul, que tuvo 74,5 por ciento la posesión del balón e hizo 16 tiros a puerta con cinco de gol, por 5 y 2, respectivamente del Crew, fue incapaz de rentabilizar el dominio.

La victoria del Columbus Crew deja a la MLS con la ventaja de 2-1 en los títulos disputados de la Copa de Campeones después que la primera edición la ganaron los Tigres de la UANL, de la Liga MX, y la segunda el Atlanta United, cuando estaba bajo la dirección de Gerardo Martino, en el 2019.

La edición del 2020 no se disputó por causa de la pandemia del coronavirus.

Ficha técnica:

2 - Columbus Crew: Evan Bush; Steven Moreira (m.58, Harrison Afful), Jonathan Mensah, Josh Williams, Aboubacar Keita, Pedro Santos; Derrick Etienne Jr. (m.58, Milton Valenzuela), Darlington Nagbe (m.78, Marlon Hairston), Liam Fraser, Lucas Zelarayán (m.78, Bradley Wright-Phillips); y Miguel Berry (m.64, Luis Díaz).

Entrenador: Caleb Porter.

0 - Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, Julio Domínguez, Luis Romo, Pablo Aguilar (m.46, Jonathan Rodríguez); Yoshimar Yotún (m.68, Roberto Alvarado), Rafael Baca (m.46, Santiago Giménez); Guillermo Fernández, Orbelín Pineda, José Rivero (m.81, Rómulo Otero); y Bryan Ángulo (m.81, Lucas Passerini).

Entrenador: Juan Reynoso

Goles: 1-0, mi.4: Bryan Ángulo (propia meta). 2-0, m.74: Jonathan Mensah.

Árbitro: El jamaicano Oshane Nation amonestó a Jesús Corona (m.32), Pablo Águilar (m.32), Julio Domínguez (m.32), Rafael Baca (m.45+1) y Guillermo Fernández (m.77), del Cruz Azul. Luis Díaz (m.66) fue el amonestado por el Crew.

Incidencias: Partido de la tercera edición de la Copa de Campeones que disputaron los equipos del Columbus Crew, campeón de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, y el Cruz Azul, campeón de la Liga MX, en el Lower.com Field, de Columbus (Ohio).