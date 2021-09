0-2. Bruno Henrique pone al Flamengo en la final de la Copa Libertadores

Bruno Henrique de Flamengo celebra un gol hoy, en un partido de las semifinales de la Copa Libertadores entre Barcelona SC y Flamengo en el estadio Monumental en Guayaquil (Ecuador). EFE/Franklin Jácome/POOL

Guayaquil (Ecuador), 29 sep (EFE).- El ariete brasileño Bruno Henrique anotó los dos goles con los que Flamengo se impuso este miércoles por 0-2, en condición de visitante, ante el ecuatoriano Barcelona, y lo llevó a la final de la Copa Libertadores.

Barcelona no pudo con el sólido equipo de Río de Janeiro que venció los encuentros de ida y vuelta al ecuatoriano con idéntico marcador y con todos los tantos marcados por el goleador brasileño.

Los tantos de Bruno Henrique de esta noche cayeron a los 18 y 49 minutos, en un partido donde la superioridad de Flamengo se evidenció de principio a fin, incluso, con mejor desempeño que en el partido de ida disputado en Brasil.

Barcelona se esmeró tal como en aquel partido, pero la diferencia individual y colectiva no le alcanzó ante el nivel mostrado por Flamengo, cuya generosidad futbolística lo llevó siempre a buscar el arco contrario.

Flamengo salió con propuesta ofensiva y rápida para tratar de sorprender al local y frenarlo también en su salida.

Barcelona buscó arreglárselas y arrimar ataques, con dos salidas rápidas del defensa Byron Castillo, en el primero obligó a extremarse al mundialista David Luiz, que se lesionó y fue reemplazado por Gustavo Henrique (m.10).

Esa propuesta ofensiva con la que salió Flamengo dio frutos al minuto 18, cuando Bruno Henrique recibió un pase profundo, enfrentó al portero Javier Burrai y con hábil maniobra lo burló y depositó el balón en el fondo del arco.

Barcelona reaccionó y en los pies del defensa Mario Pineida tuvo el empate, pero remató a las manos del portero.

En el contraataque, Gabigol bajó el balón dentro del área barcelonista, la recibió Andreas Pereira y su remate desde fuera del área impactó en el vertical derecho, y para el minuto 23, Barcelona disfrutó de otra opción para el empate, pero el remate del centrocampista argentino Emmanuel Martínez salió sobre el travesaño.

El portero Diego Alvez salvó a su equipo de otra oportunidad de gol del rival, bloqueó otro remate de Martínez, desde corta distancia.

La superioridad futbolística de Flamengo quedó demostrada al término del primer tiempo, ante un Barcelona que recurrió a todos sus argumentos, pero que no le volvió a alcanzar tal como en el partido de ida.

La urgencia y necesidad de Barcelona por descontar, ocasionó que arriesgará en defensa, de lo que se aprovechó el equipo de Renato Gaúcho, y con toques precisos dejó nuevamente a Bruno Henrique frente al arco contrario y con remate a placer convirtió el cuarto tanto de la serie, el segundo del partido, al minuto 49.

Flamengo regresa a la final de la Copa Libertadores luego de dos años, cuando en 2019 ganó su segundo título de la historia al vencer a River Plate en la final única de Lima (Perú).

Mientras el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y las autoridades de salud dieron el aval para el retorno de los aficionados al estadio en medio de la pandemia de la covid-19, con el 30 % de la capacidad total del estadio, los fanáticos no cumplieron con las disposiciones y hasta mostraron un mal comportamiento, que podría ocasionar sanciones.

Ficha técnica:

0. Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares (m.79, Matías Oyola), Michael Carcelén (m.56, Jonathan Perlaza), Emmanuel Martínez, Adonis Preciado (m.46, Damián Díaz); Gonzalo Mastriani (m.79, Sergio López) y Carlos Garcés (m.56, Gabriel Cortéz).

Técnico: Fabián Bustos.

2.Flamengo: Diego Alvez; Mauricio Islas, Rodrigo Caiao, David Luiz (m.10, Gustavo Henrique), Filipe Luis (m.70, René); William Arao, Andreas Pereira (m.76, Bruno Viana), Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta (m.76, Pedro); Gabriel Barbosa y Bruno Henrique (m.70, Michael).

Técnico: Renato Gaúcho.

Goles: 0-1, m.18: Bruno Henrique; 0-2, m.49: Bruno Henrique Árbitro: Roberto Tobar, de Chile, asistido por sus compatriotas Cristian Schiemann y Claudio Ríos, amonestó a Andreas Pereira, León, William Arao, Piñatares.

Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de Copa Libertadores disputado este miércoles en el estadio Monumental "Isidro Romero o Banco Pichincha", de propiedad del Barcelona, disputado ante unos 13.000 aficionados.