Varias ONG salvadoreñas denuncian la falta de análisis de la Ley Hídrica

Una persona sostiene un cartel que simboliza la lucha de las comunidades en torno al acceso y la protección del agua durante una marcha, en San Salvador (El Salvador). Fotografía de archivo. EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 29 sep (EFE).- Representantes salvadoreños de la no gubernamental Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua denunciaron este miércoles que los diputados que estudian el proyecto de Ley de Recursos Hídricos "no están realizando el análisis correspondiente y adecuado" del articulado.

Una comisión de la Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados oficialistas, se encuentra realizando el proceso de estudio de dicha ley que fue presentada en junio por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, a iniciativa del presidente Nayib Bukele.

La activista Adela Bonilla señaló en una conferencia de prensa que los diputados "no profundizan en cada artículo, solo levantan la mano luego de leerlo y lo aprueban sin un análisis profundo y adecuado".

Indicó que "cuando otro diputado, que no es de su grupo parlamentario, pide la palabra para profundizar o proponer cambios para mejorar el articulado se le coarta su derecho de expresión y sufre de agresión".

La comisión especial que estudia la ley está integrada por nueve diputados oficialista y de partidos aliados, y dos de las formaciones opositoras Alianza Republicana Nacionalista Arena (Arena) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

"La tónica de discusión debe cambiarse, no es discusión llevar acordado qué es lo que cada diputado debe leer y que los demás digan estar de acuerdo y levanten la mano", aseveró la activista.

Apuntó que "discusión es defender posiciones y parlamentar, hasta llegar a acuerdos en donde tanto la esencia de la propuesta del Gobierno como las de los otros sectores confluyan a fin de obtener el mejor cuerpo legal posible, pero eso no está ocurriendo".

Bonilla agregó que las organizaciones que integran la Alianza Nacional Contra la Privatización temen que "al final se apruebe un articulado que no va a beneficiar a las mayorías y con el que el agua pasará a ser una mercancía".

De acuerdo con información del Congreso, la comisión ha avanzado en la aprobación de 35 artículos, de un total de 164 que tiene el proyecto de ley.

Ya se ha aprobado la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que será la encargada de la gestión integral del líquido, según el Órgano Legislativo.

La junta directiva de la ASA estará integrada por un director presidente, representantes de los ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura y de Turismo, y uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Además de representantes de los ministerios de Vivienda, Salud, Gobernación, Economía, Educación, Obras Públicas, de la Universidad de El Salvador (UES) y de los Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.

La ASA elaborará el Plan Nacional de Gestión integrada de los recursos hídricos, emitirá autorizaciones sobre el uso y aprovechamiento del agua, signará y someterá la aprobación de tarifas de cobro por la utilización del agua en públicos y privados, y deberá resolver conflictos relacionados con los bienes hídricos, apuntó la fuente.

El acceso al agua para consumo humano es limitado en algunas zonas del país centroamericano, sobre todo en los barrios populosos y en el área rural donde la escasez lleva a las personas a comprar el vital líquido, lo que dificulta aún más el acceso por la situación de pobreza de las familias.