Una Real en cuadro busca el liderato ante un recuperado Mónaco

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil (3i), durante un partido. EFE/Juan Herrero.

San Sebastián/París, 29 sep. (EFE).- La Real Sociedad tendrá que abstraerse de las múltiples e importante bajas con las que afronta su partido de Liga Europa ante un recuperado Mónaco en el Reale Arena, con el objetivo de llevarse los 3 puntos que le podrían incluso dar acceso al liderato.

Los donostiarras empataron en la primera jornada en el difícil campo del PSV (2-2) y ahora quieren dar buena cuenta de un equipo monegasco al que vencieron en pretemporada (2-1).

Marcaron en aquel antecedente de finales de julio el ahora delantero del Betis Willian José y el belga Adnan Januzaj, en el mismo escenario que este jueves sentará a 24.000 aficionados en sus gradas, máximo permitido, para dar un empujón a los de Alguacil en su sueño por hacer algo grande a nivel continental.

El técnico guipuzcoano se queda una semana más sin varios jugadores fundamentales en su proyecto para esta temporada como Alexander Isak, que ha entrenado hoy por primera vez y que marcó un tanto ante PSV. Sí que llega a tiempo Ander Barrenetxea, incluido en la convocatoria.

Tampoco se espera al otro delantero centro, Alexander Sorloth, ni David Silva, Nacho Monreal, o Carlos Fernández, entre otros, ya que continúan con la recuperación de las lesiones que atacan al equipo vasco.

Alguacil confía en que la gasolina dure al menos para este encuentro y para el de LaLiga ante Getafe el próximo domingo y luego recuperar efectivos durante el parón de octubre, pero también tendrá que jugar con los tiempos y descansos de los pocos jugadores disponibles del primer equipo y volver a reclamar a jóvenes del filial.

Podrían volver al 11 inicial algunos hombres que comenzaron en el banquillo ante el Elche- Zaldua, Aritz, Portu o Ander Guevara entre ellos- y también se espera protagonismo para los potrillos Beñat Turrientes y Julen Lobete, ambos destacados en el último encuentro liguero.

El Mónaco, por su parte, afronta el duelo tras haber encontrado cierta serenidad en su juego, después de un inicio de temporada irregular.

Los hombres de Niko Kovac encadenan dos victorias consecutivas, que han mejorado su clasificación en la liga, donde es octavo a dos puntos de Europa.

El ambiente en el equipo ha mejorado de forma importante y, tras el jarro de agua fría que supuso quedarse fuera de la Liga de Campeones en la fase previa, han recobrado la senda de buen fútbol que lucieron la pasada campaña.

El técnico puede decantarse con dar continuidad al once que tan bien le resultó en el último duelo contra el Clarmont y otorgar la titularidad al francés Sofiane Diop y al belga Eliot Matazo en lugar del ruso Alexandre Golovine y del francés Yousouf Fofana.

Quien sí parece que recuperará su puesto en el once es Benoît Badiashile, que dejó su puesto en el último partido a Stranhija Pavlovic.

Kovac mantiene las dudas de Cesc Fábregas, con problemas en los isquios, y Krépin Diatta, que arrastra también molestias y que no estuvieron en el último duelo de los del Principado.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Ariz, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Merino, Guevara, Portu; Oyarzabal y Januzaj o Lobete.

Mónaco: Nübel; Sidibé, Maripán, Badiashile; Matazo, Tchouaméni; Martins, Diop, Volland, Ciao Henrique; Ben Yedder

Árbitro: Sergey Ivanov (Rusia).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 18:45 (16:45 GMT.