UE.- Bruselas pide endurecer la respuesta ante países vecinos que "instrumentalicen" la migración para presionar a la UE

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha abogado este miércoles por endurecer la respuesta europea ante la "instrumentalización" de la migración por parte de países vecinos que ayuden al paso irregular de personas hacia países de la Unión Europea con la intención de presionar a los Estados miembros, como está haciendo ahora Bielorrusia en su frontera con Lituania y Polonia o Marruecos en mayo cuando permitió el paso de miles de migrantes a Ceuta.



"Queremos romper el modelo de negocio de las mafias y afrontamos por primera vez una nueva y preocupante forma de tráfico: El creciente papel de agentes estatales que crean artificialmente y facilitan la migración irregular y usan a las personas con fines políticos", ha resumido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Migración, Margaritis Schinas.



Schinas y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, han comparecido para presentar un plan de acción para combatir la acción de las mafias que trafican con personas y controlar mejor la llegada de migrantes a la UE, cuando se cumple un año de su propuesta para reformar la política de migración y asilo europea sin que se hayan logrado avances en la negociación.



Ahora, Bruselas observa con preocupación cómo el régimen de Alexander Lukashenko utiliza la presión migratoria para tensar aún más las malas relaciones con la UE, después de que este verano rompiera el acuerdo de retornos y casi un año después de que los 27 impusieran las primeras sanciones a Bielorrusia por su deriva represiva.



"Aquellos que ataquen para poner a prueba la unidad de la UE con la instrumentalización del sufrimiento humano y de la migración quedarán decepcionados porque la frontera exterior de los Estados miembro es la frontera europea y la responsabilidad es común", ha apuntado Schinas.



Aunque el caso bielorruso es el más reciente, la UE ha tenido que hacer frente a otros pulsos de países vecinos que relajaron sus controles o permitieron el paso irregular de migrantes y demandantes de asilo a territorio europeo como ocurre con Turquía de manera periódica o este mismo año en Ceuta, cuando la UE advirtió a Rabat por no controlar los flujos ilegales.



Por eso, la Comisión llama a reforzar los instrumentos de que dispone para actuar con mayor firmeza en áreas clave de las relaciones bilaterales con terceros en situaciones equivalentes.



Un ejemplo es la propuesta anunciada también este miércoles por Bruselas de endurecer los visados para los responsables políticos del régimen de Lukashenko que quieran viajar a la UE, pero no es la única herramienta que los servicios comunitarios apuntan.



"La UE debe tomar medidas consecuentes en varias áreas políticas relevantes en las relaciones con terceros y tomar medidas cuando sea conveniente en áreas como los visados, el comercio, desarrollo, asistencia financiera y otros", según recoge la comunicación presentada por el Ejecutivo comunitario al Consejo y a la Eurocámara.



Con todo, la comisaria Johansson ha querido diferenciar entre la gravedad de la situación en la frontera europea con Bielorrusia, en donde un Lukashenko "desesperado", ha dicho, no solo favorece el paso de demandantes de asilo sino que intenta lucrarse como las mafias, y las crisis vividas en el pasado con otros socios.



"Con Turquía y Marruecos existe un diálogo, tenemos una relación y tratamos de estrechar esa asociación y diálogo para manejar la migración juntos", ha indicado Johansson.



Preguntado por la falta de medidas para responder a casos como el de Marruecos o Turquía, Schinas ha respondido que los vecinos de la UE "deben saber que tienen mucho más que ganar trabajando con nosotros en migración que trabajando contra la UE".



Otras iniciativas que plantea Bruselas para avanzar en el control de la migración irregular son reforzar la base legal para sancionar a las mafias, revisar la directiva que permite castigar a los empleadores de migrantes irregulares y mejorar la cooperación operativa también con países terceros a la hora de contener los flujos por rutas irregulares.