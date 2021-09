Tenis.-Djokovic renuncia a Indian Wells: "Lamento no poder jugar en el desierto, mi lugar favorito"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El número uno del mundo, Novak Djokovic, ha renunciado este miércoles al torneo de Indian Wells, séptimo Masters 1000 de la temporada, después de anunciar su baja a través de un escueto comunicado donde lamenta perderse jugar "en el desierto", su "lugar favorito".



El de Belgrado, que ha ganado el torneo cinco veces, ha decidido retirarse esta vez. Djokovic ya ha ganado los títulos del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon esta temporada, pero no pudo completar el 'Grand Slam' al caer en la final del US Open por Daniil Medvedev a principios de este mes.



El serbio dijo en Twitter: "Lamento no poder ver a mis seguidores en Indian Wells y jugar en el desierto, mi lugar favorito. ¡Espero veros el próximo año!".



Por su parte, el director del torneo, Tommy Haas, lamentó la decisión de Djokovic. "Estamos decepcionados de que Novak no pueda unirse a nosotros en el BNP Paribas Open este otoño. Esperamos verlo de regreso en el 'Tennis Paradise' el próximo marzo para luchar por un sexto título récord en el desierto", sentenció.