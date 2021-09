Tecnología pesa sobre acciones; dólar extiende su repunte

(Bloomberg) -- El repunte de las acciones tecnológicas se desinfló, lo que pesó en el mercado de valores en general. El S&P 500 redujo la mayor parte de sus ganancias anteriores, ya que una caída en la tecnología compensó un avance en las industrias defensivas como los servicios públicos y los productos básicos de consumo. El dólar subió al nivel más alto desde noviembre de 2020, mientras que los bonos del Tesoro fluctuaron.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,2% a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,1%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,3%

El índice MSCI World cayó 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,7%

El euro cayó 0,8% a US$1,1592

La libra esterlina cayó 0,9% a US$1,3416

El yen japonés cayó 0,4% a 111,98 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó un punto básico al 1,53%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania disminuyó un punto básico al -0,21%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña registró poco cambio en 0,99%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,9% a US$74,60 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,7% a US$1.725,40 la onza

