Supremo mexicano recibe a científicos denunciados por mal uso de recursos

Fotografía de archivo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, hablando durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 29 sep (EFE).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Arturo Zaldívar, recibió este miércoles a representantes del grupo de científicos denunciados por uso indebido de recursos públicos.

"Arturo Zaldívar (...) recibió el día de hoy a científicos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) acusados de delitos patrimoniales en contra del erario público", expuso la SCJN en un comunicado compartido a través de redes sociales.

El organismo detalló, además, que el presidente escuchó "con respeto y atención las inquietudes y peticiones" de los científicos y académicos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) a quienes reiteró que el "Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber".

El exdirector adjunto de asuntos jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), José Rodrigo Roque, uno de los acusados, conversó después de la reunión con la periodista Azucena Uresti y dijo, según ella misma compartió en Twitter, que tuvieron "una reunión grata con el ministro. El juez aclaró a la FGR que no existen delitos que perseguir".

"Nosotros no estamos huyendo de la justicia, sabemos que no cometimos ningún ilícito", añadió, a la vez que destacó que los acusados se sienten respaldados por el presidente de la SCJN.

La semana pasada, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), envió dos informes al presidente Andrés Manuel López Obrador en los que relató que 31 funcionarios están siendo acusadas de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos (27,9 millones de dólares) de dinero público de manera injustificada.

"Entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares (teléfonos móviles), servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero", indicó el documento de Álvarez-Buylla.

Por su parte, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una carta en la que calificó de "preocupante" la acusación.

"Resulta de gran preocupación la acusación desproporcionada de que han sido objeto 31 académicos y funcionarios que estuvieron relacionados con el Foro Consultivo Científico y Controlado", consideró dicha comunidad en la carta emitida el pasado lunes.