Siria.- La ONU destaca el periodo de "calma" en Siria y afirma que "ahora es el momento" de impulsar un proceso político

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, ha destacado el periodo de "relativa calma" que vive el país de Oriente Próximo y ha afirmado que "ahora es el momento" de impulsar un proceso político que ponga fin a los combates.



"El pueblo sirio necesita desesperadamente un proceso político dirigido y controlado por Siria", ha defendido Pedersen ante el Consejo de Seguridad de la ONU, a la par que ha pedido un apoyo internacional sostenible para poner fin al conflicto que asola el país.



Según apuntó la semana pasada la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la guerra de Siria se ha cobrado hasta ahora más de 350.000 víctimas mortales, entre ellas más de 27.000 niños, por un conflicto cuyo inicio se remonta ya a marzo de 2011, en plena Primavera Árabe.



La oficina realizó un exhaustivo análisis que, pese a ser "contundente" en términos estadísticos, es incompleto. "Indica una cifra mínima verificable y sin duda subestima el dato real de fallecidos", reconoció Bachelet, quien también mencionó a las víctimas "sin testigos ni documentación" que las avale.



A este respecto, Pedersen ha añadido que hay en torno a doce millones de sirios desplazados y otras decenas de miles permanecen detenidos, secuestrados o en paradero desconocido.



El funcionario de Naciones Unidas ha apuntado que Siria está dividida en varias "zonas de facto, con jugadores internacionales empujándose en el teatro", con escaramuzas que salpican más de un año de relativa calma.



"Con las líneas del frente militares congeladas en gran medida durante 18 meses y las preocupaciones de los partidos con respecto al 'status quo', ahora es el momento de impulsar un proceso político", ha remarcado Pedersen, quien se ha hecho eco de una resolución de la ONU que vincula el alto el fuego nacional con un proceso político paralelo.



IDLIB EN LAS CONVERSACIONES TURQUÍA-RUSIA



Por otro lado, ha apuntado que los ataques en la ciudad de Idlib son "sostenidos" y van "en aumento" debido a los enfrentamientos protagonizados por grupos armados no estatales y militares del Ejército turco.



"Estoy seguro de que la situación sobre el terreno en Idlib y en otros lugares será un tema importante cuando los presidentes (de Rusia) (Vladimir) Putin y (el presidente turco) (Recep Tayyip) Erdogan se reúnan este miércoles, y sigo pidiendo a quienes tienen influencia que promuevan la calma", ha aseverado Pedersen.



Pero pese a esto, la ONU ha puesto en valor que hayan continuado los esfuerzos para la entrega de ayuda humanitaria por parte de Rusia y Estados Unidos desde Turquía.



POLÍTICA INTERNA



En cuanto al Comité Constitucional de Siria, puesto en marcha hace dos años, Pedersen ha defendido que, pese a que aún no se ha materializado un progreso constante, ha habido "algunos avances".



Tras ocho meses de negociaciones con los copresidentes, se ha llegado a un acuerdo sobre la metodología de la redacción de la nueva carta magna y se han sentado las bases para una sexta edición de esta sesión.



"Ahora todos deberíamos esperar que el Comité Constitucional comience a trabajar seriamente en un proceso de redacción, no solo de preparación, de una reforma constitucional. Si lo hace, entonces tendremos un proceso constitucional diferente y creíble. Necesitamos eso si queremos generar un mínimo de confianza", ha apuntado al respecto.