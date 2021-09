Ricardo Arjona anuncia gira "Blanco y negro" por Norteamérica para 2022

Fotografía de archivo del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. EFE/Felipe Trueba

Miami, 29 sep (EFE).- El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona realizará en 2022 una gira por 25 ciudades de Norteamérica para darle vida a su álbum "Blanco" (2020) y a "Negro", anunciado para este año y que incluirá 14 canciones inéditas.

Las entradas para los conciertos de "Blanco y negro" en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá se pondrán a la venta el 8 de octubre, según anunció este miércoles la empresa Loud and Live de Miami, que produce esta nueva gira del multipremiado cantautor de 57 años.

El 4 de octubre se realizará una preventa para los poseedores de una conocida tarjeta de crédito.

La gira arrancará el 24 de marzo de 2022 en Albuquerque, en el estado de Nuevo México (EE.UU.), y terminará el 11 de junio en San Juan de Puerto Rico.

El recorrido incluye paradas en Phoenix y Tucson (Arizona), Dallas, Houston, Midland, Laredo, El Paso y Mcallen (Texas), San José, Fresno, Sacramento y Los Ángeles (California), Orlando y Miami (Florida), Atlanta (Georgia), Nueva York, Boston (Massachusets), Chicago (Illinois), Salt Lake City (Utah), Seattle (Washington), Washington Dc, Charlotte (Carolina del Norte) y Toronto (Canadá).

En un comunicado, Loud and Live destacó que más de un millón y medio de personas vieron en vivo la gira anterior de Arjona, "Circo Soledad", y más de 3 millones de personas presenciaron "Hecho a la antigua", el "streaming" más visto en la historia de la música iberoamericana.

Nelson Albareda, director general y fundador de Loud and Live, afirmó que el término "legendario" le queda bien a Ricardo Arjona.

"Desde sus letras icónicas, hasta su distintiva voz, este verdadero hombre renacentista ha trascendido las fronteras de su Guatemala natal para convertirse en un ícono universal de la música", agregó.

En febrero pasado Ricardo Arjona lanzó un nuevo disco, "Covers, demos y otras travesuras de blanco", para el que contó con la complicidad de colegas como Kany García, Pablo Alborán, Joss Stone y Marc Cohen, además de algunas voces que lo sedujeron a través de las redes sociales.

El disco contiene duetos de las canciones de su anterior álbum, "Blanco", grabado en los icónicos estudios británicos de Abbey Road.