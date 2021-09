Rakitic: "El partido se complicó por nuestros errores"

EFE/EPA/Friedemann Vogel

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El centrocampista croata Ivan Rakitic, autor del gol del empate del Sevilla este miércoles en el campo del Wolfsburgo alemán (1-1), admitió tras el encuentro que "el partido se complicó por errores" de su equipo, al que pidió "tener más pausa".

"Es una pena, pero reaccionamos. Seguro que iremos para adelante. Nos merecíamos llevarnos algo para casa, perder habría sido peligroso", añadió Rakitic en declaraciones a Movistar.

El futbolista balcánico confesó no haber "visto la jugada del penalti" que él convirtió en el empate a uno, pero mostró su "confianza en los árbitros" y señaló que, "una vez pitado, debía aprovecharlo". "Quería meterlo para darle una alegría al equipo y a la gente", manifestó.

El argentino Lucas Ocampos, por su parte, se marcha "a casa con un sabor amargo porque" cree que el Sevilla no fue "inferior" y pudo "haber ganado", si bien admitió que "no perder en esta competición es muy importante". "En los partidos de después del parón se intentará encauzar la clasificación", agrego.