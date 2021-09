P&G reivindica la importancia de las zonas rurales en la economía y el desarrollo sostenible en España

16-11-2020 La recuperación de terrenos desforestados es uno de los objetivos de P&G para contribuir al impulso de la España rural EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA P&G



La compañía pone de relieve el potencial de los entornos rurales para protagonizar la transición ecológica en nuestro país y destaca su colaboración en proyectos para el desarrollo de la España rural, como 'Apadrina Un Olivo', la reforestación de bosques y la creación de parques energéticos



MADRID, 29 (CHANCE)



Procter & Gamble (P&G), fabricante de productos de consumo de marcas tan conocidas como Dodot*, Fairy* o Ariel*, ha presentado hoy, durante la celebración del foro de sostenibilidad corporativa "ESG Spain 2021", sus iniciativas en España para ayudar a frenar el abandono de zonas rurales mediante la generación de impacto positivo, desde la doble vertiente medioambiental y social, en colaboración con organizaciones medioambientales como 'Apadrina un olivo' y 'Reforest'Action'.



Durante el foro organizado por Forética, Elio Estévez, director de comunicación científica de P&G en España y Portugal, ha puesto de manifiesto la relevancia de estos proyectos para acelerar el impacto positivo en la España vaciada. Así, durante su intervención, ha puesto en valor estos programas enmarcados en el plan de ciudadanía corporativa de la compañía, señalando que: "además de generar valor social desde la sostenibilidad ambiental, desde P&G queremos incorporar esta iniciativa al espíritu de la compañía e involucrar a todos los empleados".



Generando valor social desde la sostenibilidad ambiental



P&G apoya la labor de ApadrinaUnOlivo.org de recuperar olivos centenarios como una estrategia eficaz para frenar la crisis climática. Su principal cometido es mitigar las emisiones de CO2 de P&G en España y Portugal mediante la recuperación de olivos centenarios a través del apadrinamiento de olivos abandonados. De este modo, la compañía ha confirmado la recuperación de 3.476 olivos centenarios abandonados en Oliete (Teruel), la cantidad suficiente para retener en su biomasa 1.600 toneladas de CO2. El objetivo no es solo recobrar la capacidad natural de estos olivos centenarios para actuar como sumideros de carbono sino ayudar también a sustentar el ecosistema y la biodiversidad local.



La recuperación como solución innovadora y alternativa a plantar nuevos ejemplares, impulsará un modelo de desarrollo rural sostenible con inclusión social que va a permitir la generación de un impacto positivo relevante en esta localidad de Teruel perteneciente a la España vaciada, con solo 363 habitantes y 100.000 olivos abandonados. Esta iniciativa supone un impulso socioeconómico para la zona, contribuyendo a la creación de empleo y al fomento del turismo local en la región.



P&G ha amplificado el impacto del proyecto haciendo partícipe a parte de su plantilla en España, que ha participado en el apadrinamiento de estos olivos. Cada olivo estará vinculado a un empleado para promover las visitas al pueblo y a la región y para que puedan conocer de primera mano el impacto medioambiental generado con el proyecto, entre otras de las implicaciones positivas que tiene la iniciativa para una comarca que desde hace años vive una situación de despoblación creciente.



Por otro lado, la reforestación de bosques es otro de los programas presentados hoy en 'Forética ESG Spain 2021' que también une la sostenibilidad medioambiental con la promoción del medio rural. P&G ha puesto en marcha recientemente su colaboración con Reforest'Action contribuyendo a plantar 10.000 árboles en zonas devastadas por los incendios en Castilla y León, regenerando alrededor de 100.000 m2 de bosque. Gracias a esta acción, P&G y sus marcas han impulsado la reforestación de distintas comarcas de las provincias de Valladolid, León, Burgos y Soria con una capacidad total para almacenar 1.500 toneladas de CO2.



El objetivo de Reforest'Action es el de revertir la pérdida de biodiversidad y recursos naturales de gran riqueza provocada por los incendios forestales, así como hacer frente a problemas medioambientales como la desertificación. Asimismo, esta iniciativa también tiene un impacto positivo en las condiciones socioeconómicas de la zona, ya que permite impulsar el desarrollo económico en el entorno rural y hacer del bosque un agente dinamizador para la actividad económica, algo de vital importancia en unas provincias que sufren los efectos de la despoblación y el abandono de los entornos rurales.



Otro de los proyectos con los que P&G busca fomentar el desarrollo sostenible y el impulso de la España rural es su reciente acuerdo de compraventa de energía (PPA) con EDP Renewables, líder mundial en el sector de las energías renovables y cuarto productor a nivel global. Esta colaboración prevé la construcción de dos nuevas instalaciones para la producción de la electricidad 100% renovable en nuestro país. En concreto, se crearán los parques energéticos de Peñaflor (Valladolid) y Sierra de la Venta (Albacete), con una capacidad para producir 127,5 megavatios, evitando unas emisiones anuales estimadas en más de 130 mil toneladas de CO2. Ambas instalaciones están ya en una primera fase de construcción y se encontrarán operativas para el suministro eléctrico en 2023.



Las colaboraciones de P&G España con ApadrinaUnOlivo.org y con Reforest'Action son parte de los 21 proyectos que la compañía está llevando a cabo en nuestro país en el marco de 'Lead with love', su programa de acción global. A través de 'Lead with love', P&G llevará a cabo 2.021 proyectos durante 2021 en todo el mundo, enfocados a sus pilares de impacto en la comunidad, sostenibilidad medioambiental e igualdad e inclusión. En España, P&G espera impactar en la vida de 360.000 personas, un 50% más que en el año anterior.