Petroperú buscará nuevo socio para explotar el Lote 64 tras salida de GeoPark

Lima, 28 sep (EFE).- La petrolera estatal Petroperú asumió oficialmente este martes la participación total en el yacimiento de petróleo Lote 64, ubicado en el norte de la Amazonía peruana, tras la retirada de GeoPark, socio mayoritario, que tenía el 75 % del contrato de exploración y explotación.

La salida de GeoPark había sido anunciada en julio de 2020, tras cuatro años sin poder aprobar el estudio de impacto ambiental (EIA) ante la oposición de las comunidades nativas de la zona, contrarias a la actividad petrolera, pero el traspaso de su participación no se había concretado hasta ahora.

No obstante, el plan de Petroperú es designar unas nuevas condiciones y encontrar otro nuevo socio que asuma la inversión para iniciar la explotación de los pozos.

El Lote 64 se encuentra en la frontera de Perú con Ecuador y abarca una extensión de unas 770.000 hectáreas sobre las que discurren un conjunto de ríos, como el Morona, que son afluentes del río Marañón, en cuya confluencia con el Ucayali forma el río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo.

Los planes de GeoPark y Petroperú eran iniciar la producción de petróleo en el segundo semestre de 2019 con 6.000 barriles al día para después aumentarla progresivamente durante los siguientes 7 años hasta los 55.000 barriles diarios. Las reservas probables del yacimiento se estiman en unos 200 millones de barriles de crudo.

En junio de 2019 GeoPark desistió ante las presiones de las organizaciones indígenas de seguir adelante con la propuesta del EIA que era evaluada por las autoridades nacionales de Perú.

El EIA había sido observado en marzo por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) por no precisar los pasivos ambientales ni la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, así como la situación cultural actual de las comunidades nativas de la zona.